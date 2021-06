Il giudice respinge la denuncia antitrust, il valore di mercato di Facebook supera $ 1 trilione Reuters

L’anno scorso, il governo federale e gli stati hanno intentato cinque cause contro Facebook e Google di Alphabet (NASDAQ :) Inc dopo che le due parti erano arrabbiate per l’influenza economica e politica dei social media.

L’anno scorso la Federal Trade Commission e un folto gruppo di stati hanno intentato cause separate, accusando Facebook di aver violato le leggi antitrust e di aver bloccato i concorrenti più piccoli acquisendo Instagram e WhatsApp per 1 miliardo di dollari per acquisire concorrenti per 19 miliardi di dollari.

Ha anche respinto le cause legali in più stati degli Stati Uniti, affermando di aver aspettato troppo a lungo per contestare le acquisizioni di Instagram e WhatsApp rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Il giudice non ha invitato gli stati a presentare un nuovo ricorso.

Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti James Boasberg per il Distretto di Columbia ha dichiarato che la FTC non è riuscita a dimostrare che Facebook ha il monopolio sul mercato dei social network, ma ha affermato che la FTC potrebbe presentare una nuova denuncia prima del 29 luglio.

© Reuters. Foto del file: in questa illustrazione scattata il 25 marzo 2020, puoi vedere un logo Facebook stampato in 3D posizionato sulla tastiera. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione/Foto d’archivio

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.