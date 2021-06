Il giudice smentisce la richiesta di Derek Chauvin di un nuovo processo prima della pronuncia della sentenza – shareandstocks.com

Un giudice del Minnesota ha respinto la richiesta di Derek Chauvin per un nuovo processo e l’ex polizia di Minneapolis ha pianificato di essere condannata per l’omicidio di George Floyd venerdì Condannato per diverse ore.

Derek Chauvin ascolta il verdetto nel suo processo per la morte di George Floyd a Hennepin nel 2020… [+] Tribunale della contea di Minneapolis.

Associated Press



L’avvocato difensore di Xiaowan, Eric Nelson, ha presentato una mozione diverse settimane dopo che l’ex poliziotto è stato dichiarato colpevole nel processo, chiedendo al giudice della contea di Hennepin Peter Cahill di revocare la condanna per omicidio e ordinare un nuovo processo. Tuttavia, Cahill ha stabilito che Nelson non era riuscito a dimostrare le sue accuse di condotta impropria contro pubblici ministeri o giurati, il che, secondo lui, avrebbe impedito al suo cliente di ottenere un processo equo. Cahill ha anche respinto la richiesta di Qiao Wen per un’udienza per cattiva condotta della giuria, e ha intenzione di concentrarsi su un giurato, “togli le ginocchia dal nostro collo”. Poiché ha cercato di ribaltare la sua condanna ed è stato respinto, Chauvin sarà condannato alle 14:30 EST di venerdì. Il pubblico ministero gli ha chiesto di andare in prigione per 30 anni, mentre il suo avvocato chiede la libertà vigilata. Cahill ha deciso a maggio di avere “Fattori aggravanti” Nel caso dell’omicidio di Freud, ciò significa che prenderà in considerazione la possibilità di concedere a Chauvin una pena detentiva più lunga di quella suggerita.

Nel maggio dello scorso anno, Shavin è stato arrestato per aver falsificato banconote da 20 dollari che coinvolgevano altri tre funzionari del dipartimento di polizia di Minneapolis e condannato per l’omicidio di George Floyd. Il comportamento di Xiao Wan è stato il più gravemente accusato. Ha premuto il ginocchio sul collo di Freud per più di 9 minuti. L’esperto medico ha testimoniato nel processo che dopo l’ultimo respiro di Freud, la schiavitù è durata diversi minuti. Giuria di 12 persone è condannato Dopo quasi tre settimane di processo e più di 10 ore di deliberazione, ha accusato tutte e tre le accuse: omicidio di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado.

Essendo uno dei pochi agenti di polizia condannati per omicidio per omicidio in servizio, Xiao Wan è stato portato in una prigione pesantemente sorvegliata nel Minnesota, dove è stato imprigionato. Cella isolata 23 ore al giorno. Gli altri tre agenti di polizia saranno processati congiuntamente per complicità e favoreggiamento alla fine di quest’estate.Tutti e quattro sono addebitato Il gran giurì federale ha violato i diritti civili di Freud.

“Dopo aver scoperto i ‘fattori aggravanti’ nel caso dell’omicidio di George Floyd, il giudice potrebbe condannare Derek Shaowen a una pena detentiva più lunga” (Forbes)

“‘La storia di oggi è stata creata’: Derek Chauvin è stato condannato per omicidio alla morte di George Freud” (Forbes)

“Derek Chauvin è stato tenuto in isolamento nel carcere di massima sicurezza” (Forbes)

leggi di più