Il giudice sospende due stati-Maryland e Indiana-smette di erogare i 300 dollari di sussidio di disoccupazione Covid-shareandstocks.com

Mentre dozzine di stati hanno tagliato in anticipo l’indennità di disoccupazione settimanale di $ 300 del governo federale, il giudice ora sta reagendo, ordinando al Maryland e all’Indiana di continuare a fornire questi benefici aggiuntivi e di trattenere i sostenitori che ritengono sia ancora necessario, ma i funzionari statali repubblicani lo ritengono è un piano necessario che ostacola la ripresa economica.

Una persona ha presentato una domanda di indennità di disoccupazione ad Arlington, in Virginia, il 16 aprile 2020.

Sabato mattina un giudice dello stato di Baltimora ha emesso un ordine restrittivo temporaneo che vieta al governatore del Maryland Larry Hogan di procedere con il suo lavoro. Previsto per chiudere Secondo una decisione condivisa con noi, a partire da domenica, un assegno di $ 300 e altri sussidi federali di disoccupazione aumentati Forbes Da un avvocato Aiutaci a fare causa a Hogan lo scorso mese. Il giudice Lawrence Fletcher-Hill ha affermato che lo stato potrebbe non avere il diritto di rifiutare le indennità di disoccupazione fornite gratuitamente dal governo federale. L’ordine di Fletcher-Hill scadrà entro 10 giorni, ha detto il portavoce di Hogan Michael Riccicci Forbes Il governatore, che ha scelto di eliminare gradualmente i benefici a causa dell’impennata del tasso di vaccinazione e del calo del tasso di disoccupazione nel Maryland, prevede di impugnare la sentenza. Alcuni residenti del Texas hanno anche intentato una causa contro il loro stato per la decisione del governatore Greg Abbott di interrompere ulteriori controlli di disoccupazione, ma un giudice della corte statale ha respinto la loro richiesta di un ordine restrittivo la scorsa settimana. Notizie del mattino di Dallas Rapporto.

“Attualmente ci sono posti vacanti record e il piano rende più difficile riempire queste posizioni e riaprire completamente la nostra attività. Questo sta danneggiando la nostra ripresa in ogni regione e settore”, ha detto il portavoce di Hogan Ricci in una dichiarazione. Forbes.

“Siamo sfortunati che il governatore Hogan sia molto desideroso di continuare a cercare di rifiutare di fornire a centinaia di migliaia di abitanti del Maryland benefici vitali che sono interamente finanziati dal governo federale, soprattutto considerando le opinioni ragionevoli e approfondite dei giudici del tribunale distrettuale”, Sally · ha detto Sally Dworak. Fisher, l’avvocato che rappresenta il querelante, ha scritto sabato.

26. Almeno quanti Stati prevedono di porre fine ai sussidi di disoccupazione aggiuntivi prima che scadano naturalmente a settembre, Secondo la CNNAd eccezione della Louisiana, che è governata dal governatore John Bell Edwards (D), tutti questi stati hanno governatori repubblicani.

Dopo che il Covid-19 ha costretto decine di milioni di americani nella lista dei disoccupati la scorsa primavera, il Congresso ha rafforzato i benefici solitamente esigui che gli stati forniscono ai lavoratori disoccupati, ha inviato assegni supplementari settimanali a tutti i disoccupati e ha sviluppato nuovi piani per i lavoratori autonomi americani. L’ultima tornata di sussidi di disoccupazione rafforzata è stata approvata a marzo di quest’anno e terminerà all’inizio di settembre.I critici affermano che il piano non è più necessario: dopo oltre un anno di restrizioni alla pandemia, la maggior parte degli stati ha aperto completamente le proprie economie e milioni di posti di lavoro sono attualmente vacanti. Secondo i dati federaliRitengono che i generosi sussidi di disoccupazione possano impedire alle persone di tornare al lavoro.Tuttavia, i sostenitori affermano che questi pagamenti sono ancora importanti perché il tasso di disoccupazione è ancora persistente Più alti dei livelli pre-pandemia, Alcuni settori economici non si sono ancora completamente ripresi.

Circa il 52% degli adulti americani ha dichiarato che l’assegno di disoccupazione supplementare settimanale di $ 300 dovrebbe terminare immediatamente, secondo Sondaggio di giugno sponsorizzato New York Times.

