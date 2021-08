Il governatore del Texas Abbott risulta negativo per COVID-19 dopo una breve malattia Reuters

La variante altamente contagiosa del Delta continua a provocare il caos in Texas e in altri stati con livelli di vaccinazione più bassi.

L’ufficio di Abbott ha detto martedì di aver contratto il virus ma non ha avuto sintomi. Ha detto che ha ricevuto un trattamento con anticorpi monoclonali. Non ha fornito alcuna indicazione su quando il governatore ha contratto il virus.

Abbott ha affermato che continuerà a essere messo in quarantena su consiglio di un medico e continuerà a lavorare duramente per aprire un centro di infusione nel suo stato per la terapia anticorpale.

