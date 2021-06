Il governatore della banca centrale è fiducioso che il Sudafrica possa resistere alla prova dell’aumento dei tassi di interesse globali

Il governatore della Banca centrale sudafricana ha dichiarato che, sebbene vi siano preoccupazioni sul fatto che gli investitori possano ritirare fondi dai mercati emergenti più rischiosi se i rendimenti aumentano altrove, la forza finanziaria del Sudafrica è sufficiente per resistere all’aumento dei tassi di interesse globali dopo la pandemia.

Le economie più industrializzate dell’Africa sono state spinte dai prezzi elevati delle materie prime.Se la Federal Reserve e le altre principali banche centrali riusciranno a farcela Aumentare i tassi di interesse prima del previsto Quando si sono ritirati dallo stimolo alla pandemia, Lesetja Kganyago ha dichiarato al Financial Times.

Gli investitori scommettono che la Fed terminerà prima il suo piano di acquisto di attività mensili da 120 miliardi di dollari e aumenterà i tassi di interesse prima che il tasso di inflazione degli Stati Uniti sia salito fino al 5% a maggio negli ultimi mesi.

Nel 2013, scommesse simili sul ridimensionamento degli acquisti hanno causato il crollo del rand sudafricano e di altre importanti valute dei mercati emergenti, poiché l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti ha indotto gli investitori a stare alla larga da attività più rischiose. Questo cosiddetto “panico restringente” affligge ancora i politici della Fed.

“Non dovremmo preoccuparci di perdere la calma gradualmente”, ha detto Kganyago. Ha aggiunto che “potremmo essere preoccupati per le rivolte dei dati” o che gli investitori potrebbero sovrainterpretare gli ultimi dati economici perché questo è un segnale che i tassi di interesse stanno per aumentare.

Kganyago ha affermato: “Il Sudafrica non è così fragile quest’anno come l’anno scorso”, quando la pandemia ha messo in difficoltà l’economia, il PIL è diminuito del 7% e, rispetto al 2013, le banche centrali sono state più brave nell’esprimere le proprie intenzioni in anticipo. .

Nel 2013, il Sudafrica era uno dei “Cinque Paesi fragili” ed era particolarmente vulnerabile alla fuga di capitali perché i loro bilanci e deficit commerciali dipendevano dai finanziamenti esteri.

Ma l’anno scorso il Sudafrica ha registrato il più grande saldo commerciale positivo del secolo, poiché la domanda di importazioni è diminuita a causa della pandemia e del blocco e i prezzi delle materie prime (in particolare il platino) prodotte dalle miniere sudafricane sono aumentati a causa dei segnali di riapertura dell’economia globale. .

La Banca centrale prevede che il Sudafrica registrerà nuovamente un avanzo delle partite correnti quest’anno. Anche il deficit di bilancio del governo del presidente Cyril Ramaphosa per questo anno fiscale dovrebbe essere inferiore alla previsione iniziale, pari a circa l’11% del PIL, rispetto alla precedente previsione vicina al 15%.

Gli economisti prevedono che la Reserve Bank of South Africa manterrà i tassi di interesse al 3,5% quest’anno, vicino al livello più basso della storia, perché il paese sta combattendo ulteriori ondate di infezioni da coronavirus e l’economia, che sta già combattendo la disoccupazione di massa, lotta per riprendere la crescita. .

Secondo i dati ufficiali rilasciati mercoledì, l’inflazione dei prezzi al consumo in Sudafrica è aumentata a oltre il 5% a maggio, ma l’indicatore principale era di circa il 3%.

Kganyago ha affermato che a lungo termine c’è una “ragione convincente” per abbassare l’attuale obiettivo di stabilità dei prezzi della banca, che mira a controllare il tasso di inflazione tra il 3% e il 6%.

Rispettati

Kganyago ha affermato che negli anni trascorsi da quando l’obiettivo di inflazione è stato fissato per la prima volta nel 2001, quasi tutte le altre principali economie hanno abbassato i propri obiettivi, “poiché l’inflazione globale è diminuita, i paesi vogliono rimanere competitivi”. “Affinché il Sudafrica rimanga competitivo, è importante che il nostro tasso di inflazione sia coerente con il tasso di inflazione dei paesi con cui siamo in competizione”, ha aggiunto.

Quest’anno ricorre il 100° anniversario dell’istituzione della Reserve Bank of South Africa, ed è anche un quarto di secolo da quando la sua indipendenza è stata sancita dalla Costituzione dopo l’apartheid. Negli ultimi anni, la stagnazione economica del Sudafrica ha reso la banca centrale un obiettivo per i radicali dell’African National Congress al potere, che sperano che il paese dia maggiori indicazioni per promuovere la crescita.

Kganyago ha detto che il dibattito sul futuro ruolo delle banche è il benvenuto, ma “tutela questa indipendenza con attenzione”.