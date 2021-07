Il governatore della banca centrale russa avverte che l’inflazione continuerà

Il governatore della Banca centrale russa ha avvertito che l’inflazione diventerà un fenomeno a lungo termine nel paese, suggerendo che la banca potrebbe continuare la sua dura posizione di politica monetaria.

In un’intervista al Financial Times, Elvira Nabiullina ha affermato che la preoccupazione del pubblico per i picchi di prezzo è la causa delle preoccupazioni della banca centrale. Ha detto che il forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari “ha indebolito” le aspettative di inflazione dei russi ordinari.I sondaggi di opinione mostrano che i consumatori prevedono che il tasso di inflazione sarà più del doppio della cifra annuale prevista dalla banca centrale.

Le aspettative di inflazione corrono il rischio di incoraggiare il pubblico ad accumulare beni in risposta all’inflazione, ma in realtà fanno salire i prezzi. Inoltre corrono il rischio di innescare aumenti salariali aziendali e aumenti preventivi dei prezzi.

La banca centrale ha alzato i tassi di interesse quattro volte da marzo, incluso Aumentato di un punto percentuale Nel mese di luglio.

Nabi Urina ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a prendere di mira l’inflazione più tardi di molti altri. La gente non aveva abbastanza fiducia per capire che la banca centrale prenderà sempre la decisione di riportare l’inflazione sui binari giusti”.

La Russia è uno dei pochi paesi emergenti, compreso il Brasile, e la loro posizione sull’inflazione è inferiore a quella della Federal Reserve (la Fed ha minimizzato il rischio di un “aumento temporaneo” causato dalla ripresa della pandemia) e di altri paesi che mantenere i tassi di interesse più bassi.

Non pensiamo che la nostra politica attuale sia da falco.I tassi di interesse sui depositi sono inferiori all’inflazione, indipendentemente dalle aspettative di inflazione

Dopo che la Russia ha tagliato i tassi di interesse al livello più basso di sempre per riavviare la crescita economica lo scorso anno, Nabi Urina sta cercando di controllare una nuova impennata dell’inflazione, che ha messo il Cremlino in un dilemma politico prima delle elezioni parlamentari di settembre.

La banca centrale ha aumentato il tasso di prestito principale al 6,5% la scorsa settimana, mentre la revisione delle previsioni economiche prevedeva un tasso di inflazione annuo dal 5,7% al 6,2% nel 2021, indicando che potrebbe aumentare ulteriormente i tassi di interesse entro la fine dell’anno.

Poiché l’indicatore continua a deviare dall’obiettivo della banca centrale, il tasso di inflazione appena previsto è di un punto percentuale superiore alla previsione precedente.

Ma i sondaggi di opinione mostrano che dopo che i prezzi di diversi importanti articoli per la casa hanno iniziato a salire lo scorso anno, i russi normali si aspettano che il tasso di inflazione raggiunga circa il 13,4%. rublo debole, La domanda per le esportazioni di materie prime del paese è aumentata e l’economia si è ripresa rapidamente dalla pandemia.

Nella lunga recessione economica dal 2013, molti russi hanno ricordi freschi del razionamento e dell’inflazione elevata: durante questo periodo, il reddito reale è diminuito dell’11% e una persona su sette viveva al di sotto della soglia di povertà.

“Abbiamo avuto un’inflazione elevata per molto tempo [after Russia’s debt default] Alla fine degli anni ’90 e 2000. La nostra gente vive con una bassa inflazione solo per un breve periodo di tempo”, ha detto Nabi Urina. “Quando la situazione è più stabile, le aspettative di inflazione sono più stabili. .. Ma stanno rispondendo alla pandemia e all’aumento dei prezzi. “

Essendo una donna rara tra gli alti funzionari del presidente Vladimir Putin, da quando ha assunto la direzione della Banca centrale nel 2013, Nabi Urina ha ottenuto elogi in tutto il mondo per aver guidato l’economia russa attraverso due crisi finanziarie.

Quando la caduta dei prezzi del petrolio ha colpito il rublo nel 2014, ha resistito alla pressione per abbandonare il suo metodo di targeting dell’inflazione ortodosso, spingendola a convertire il rublo in un tasso di cambio liberamente fluttuante e ad aumentare i tassi di interesse al 17,5%.

Questa strategia è stata confermata nel 2017, quando il tasso di inflazione – con un picco del 17% nei suoi primi anni da governatrice – ha finalmente raggiunto l’obiettivo del 4% fissato dalla banca centrale.

Un acquirente ha imbottigliato acqua a Kashira vicino a Mosca: i sondaggi di opinione mostrano che i russi normali si aspettano che l’inflazione raggiunga circa il 13,4% © Andrey Rudakov/Bloomberg

Con l’aumento dell’inflazione, la Russia ha temporaneamente limitato i prezzi di alcuni alimenti di base e ha imposto restrizioni alle esportazioni. “Pensiamo che queste siano misure estreme e dovrebbero essere a brevissimo termine, perché la cosa più importante è espandere la produzione in modo che ci siano investimenti. Per gli investimenti, sono necessarie condizioni prevedibili, comprese tariffe, dazi e tasse”, ha affermato Nabiu Lin Na. .

“Dire che potresti congelare il prezzo di una merce potrebbe essere la cosa più semplice da fare. Ma sappiamo che potrebbero esserci delle conseguenze”, ha aggiunto il presidente della banca. “Se i prezzi dei prodotti giornalieri e sfusi aumentano, allora è necessario aumentare le misure di sostegno sociale per le persone più colpite”.

Putin ha promesso sovvenzioni in denaro nel suo discorso annuale sullo stato dell’Unione ad aprile, milioni di russi saranno aumentati ad agosto, compreso un pagamento una tantum di 10.000 rupie (137 dollari USA) alla famiglia di ogni bambino.

Putin ha detto questa settimana ai funzionari economici che la riluttanza della Fed a prendere di mira l’inflazione è parte della ragione dell’ascesa della Russia, ma ha riconosciuto che il rapido abbandono delle misure di blocco da parte di Mosca ha anche causato l’inflazione a superare le aspettative della banca centrale.

Nabiullina ha affermato che il rigoroso obiettivo del 4% della banca centrale è di per sé un modo per combattere la povertà. “Come sappiamo, l’inflazione è una tassa sulla povertà. I ​​poveri sono quelli che soffrono di più. Pertanto, la nostra politica di ridurre l’inflazione e stabilizzarla a un livello basso mira a ridurre l’impatto della disuguaglianza”, ha affermato.

Nabiullina ha aggiunto che la banca centrale studierà a settembre per ridurre ulteriormente l’obiettivo al 2% o 3%, in vista di una decisione a metà del 2022. Ha aggiunto che è improbabile che la politica monetaria russa diventi neutrale prima del 2023.

“Non pensiamo che la nostra politica attuale sia dura”, ha detto Nabiullina. “I tassi di deposito sono inferiori all’inflazione, per non parlare delle aspettative di inflazione. La gente pensa che siano morbidi e non abbastanza alti per risparmiare”.