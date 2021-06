Il governatore della Bundesbank invita la Banca centrale europea a ridurre gli acquisti di obbligazioni

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il governatore della Bundesbank ha invitato la Banca centrale europea a “ridurre gradualmente” gli acquisti di obbligazioni legati alla pandemia e ha avvertito che le pressioni inflazionistiche nella zona euro stanno aumentando.

Jens Weidmann ha affermato che ci sono “rischi al rialzo” nelle prospettive di inflazione e le politiche del governo per affrontare il cambiamento climatico potrebbero spingere i prezzi dell’energia più in alto di quanto previsto dagli economisti.

Lunedì Weidman ha dichiarato in un discorso che il piano di stimolo della Banca centrale europea volto a mitigare l’impatto economico della pandemia dovrebbe terminare “dopo che l’emergenza sarà stata superata”.

Le sue osservazioni sono in conflitto con altri membri del Comitato di gestione della Banca centrale per quanto riguarda il futuro percorso delle loro politiche. I politici si incontreranno il mese prossimo, ma è ampiamente previsto che posticiperanno la loro decisione alla riunione di settembre.

“L’inflazione non è morta”, ha detto Weidman, uno dei falchi più conservatori nel comitato di gestione della Bce. Ha paragonato l’inflazione alla tartaruga gigante delle Galapagos, che è stata erroneamente classificata come estinta per 100 anni.

Inflazione dell’Eurozona rosa È salito al 2% a maggio, che è stata la prima volta in più di due anni che il tasso di interesse ha superato l’obiettivo della BCE, anche se gli economisti si aspettano che i nuovi dati mercoledì mostreranno un leggero calo a giugno. Sebbene la banca centrale preveda che la crescita dei prezzi rallenterà l’anno prossimo, Weidman ha sottolineato la necessità di “essere vigili”.

“Secondo me, i rischi che circondano le prospettive dei prezzi sono cambiati”, ha detto, avvertendo che “dominano i rischi al rialzo per lo sviluppo dei prezzi nella zona euro”.

Ha affermato che se i prezzi del petrolio non diminuiranno come la gente generalmente si aspetta, l’inflazione continuerà ad aumentare l’anno prossimo, aggiungendo: “Inoltre, i politici potrebbero adottare ulteriori misure di protezione del clima per aumentare i prezzi dell’energia”.

La carbon tax tedesca ha contribuito ad aumentare il tasso di inflazione nella più grande economia europea a maggio al 2,4%, il livello più alto in più di due anni. Weidmann ha affermato che il tasso di inflazione della Germania potrebbe raggiungere il 4% entro la fine dell’anno, aggiungendo: “Questo ridurrà il potere d’acquisto delle famiglie”.

“Grazie ai progressi della vaccinazione, l’economia dell’Eurozona sta uscendo dalla crisi”, ha affermato il governatore della Bundesbank, aggiungendo che ciò “ha un impatto” sul Programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) della Banca centrale europea, che è il suo principale politica di lotta alle crisi.

La Banca centrale europea ha accelerato il ritmo del PEPP a marzo e, dei restanti 1,85 miliardi di euro totali del piano, ha solo più di 700 miliardi di euro disponibili per il piano, che durerà almeno fino a marzo 2022.

Quando la Banca centrale europea giudicherà finita la crisi del coronavirus, cesseranno gli acquisti di obbligazioni. Weidman ha affermato che il PEPP dovrebbe finire dopo che tutte le misure di contenimento “notevoli” saranno state revocate e la ripresa economica sarà “solida”, aggiungendo che l’Eurozona dovrebbe raggiungere i livelli di produzione pre-pandemia nel primo trimestre del 2022.

“Tuttavia, per non interrompere improvvisamente il PEPP, gli acquisti netti possono essere gradualmente ridotti in anticipo”, ha affermato.

I suoi commenti contrastano nettamente con quelli di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. Un discorso Lunedì: “Non sembriamo essere sulla buona strada per riscaldare l’economia”. Ha avvertito che “la debolezza economica potrebbe continuare per qualche tempo”.