Il governo afghano cerca di detenere il capitale quando i talebani occupano Jalalabad Reuters

Il 14 agosto 2021, le forze talebane hanno pattugliato una strada a Herat, in Afghanistan.



2/2

Kabul (Reuters)-Domenica, gli insorti talebani hanno preso il controllo della città principale di Jalalabad, nell’est dell’Afghanistan, senza combattere, lasciando solo la capitale, Kabul, nel territorio controllato dal governo traballante.

Dopo che l’attacco fulmineo dei talebani ha portato l’organizzazione islamica alla porta di Kabul in pochi giorni, gli Stati Uniti hanno inviato più truppe nella capitale assediata per aiutare a evacuare i civili. Proprio la scorsa settimana, l’agenzia di intelligence degli Stati Uniti ha stimato che https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-fighters-capture-eighth-provincial-capital-six-days-2021-08-11 ha affermato che Kabul può resistere Vai avanti per almeno tre mesi.

La caduta di Jalalabad ha anche permesso ai talebani di controllare la strada per la città pakistana di Peshawar, che è una delle strade principali per l’interno dell’Afghanistan.

Sabato tardi, i talebani hanno occupato la città settentrionale di Mazar-e-Sharif e non ci sono stati combattimenti.

“Attualmente non c’è conflitto a Jalalabad perché il governatore si è arreso ai talebani”, ha detto a Reuters un funzionario afghano con sede a Lalabad. “Consentire l’accesso ai talebani è l’unico modo per salvare vite civili”.

Un altro funzionario della sicurezza della città ha affermato che i talebani hanno acconsentito a consentire ai funzionari del governo e alle forze di sicurezza di passare in sicurezza quando hanno lasciato Jalalabad.

La persona ha aggiunto che la decisione di arrendersi è stata presa per evitare “vittime e distruzione”.

Dopo che l’esercito guidato dagli Stati Uniti ha ritirato la maggior parte delle truppe rimanenti il ​​mese scorso, le operazioni dei talebani hanno accelerato mentre le difese dell’esercito afghano sembravano crollare.

Sabato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato https://www.reuters.com/world/us/biden-approves-additional-forces-help-drawdown-personalnel-kabul-2021-08-14 a schierare 5.000 soldati per aiutare a evacuare i cittadini , e garantire che il personale militare statunitense venga ridimensionato in “modo ordinato e sicuro”. Un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha affermato che includevano 1.000 soldati appena approvati dall’82a divisione aviotrasportata.

I militanti talebani sono entrati a Mazar-e-Sharif sabato con poca opposizione mentre le forze di sicurezza sono fuggite dall’autostrada verso il vicino Uzbekistan, a circa 80 chilometri (50 miglia) a nord, hanno detto funzionari provinciali. Video non confermati sui social media hanno mostrato veicoli militari afgani e uomini in uniforme affollati sul ponte di ferro tra la città afghana di Hellatan e l’Uzbekistan.

Anche due influenti leader della milizia che hanno sostenuto il governo – Atta Mohamed Nur e Abdul Rashid Dostum – sono fuggiti https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-militia-leaders-atta-noor-dostum-escape-conspiracy – 2021-08-14. Nur ha detto sui social media che a causa di una “cospirazione”, i talebani avevano preso il controllo della provincia di Balkh, dove si trova Mazar-e-Sharif.

In una dichiarazione nella tarda serata di sabato, i talebani hanno affermato che i loro rapidi progressi hanno dimostrato che sono stati generalmente accettati dal popolo afghano e hanno assicurato agli afgani e agli stranieri che sarebbero stati al sicuro.

L’Emirato Islamico (talebano) “continuerà a proteggere le loro vite, proprietà e onore e a creare un ambiente pacifico e sicuro per il loro amato Paese”, ha affermato, aggiungendo che i diplomatici e gli operatori umanitari non incontreranno alcun problema.

Il capitale è sempre più circondato

Mentre la capitale sembrava sempre più isolata e diventava una roccaforte del governo, gli afgani si riversarono a Kabul, fuggirono dalle province e temevano un ritorno al governo islamico intransigente https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan- donne-banchieri-costrette-ruoli-talebani-prende-controllo-2021-08-13.

Domenica scorsa, i rifugiati delle province controllate dai talebani sono stati visti scaricare i loro averi dai taxi.I membri della famiglia erano in piedi fuori dall’ambasciata, mentre il centro della città era affollato di persone che accumulavano provviste.

Sabato sera un residente ha raccontato che centinaia di persone si sono accalcate nelle tende o dormono negli spazi aperti della città, ai lati della strada o nei parcheggi. “Puoi vedere la paura sui loro volti”, ha detto.

I governi occidentali stanno accelerando i piani per evacuare il personale delle ambasciate, i cittadini e gli afghani che lavorano per loro.

Due fonti che hanno familiarità con la questione hanno affermato che il Dipartimento di Stato aveva contattato i sostenitori e chiesto i nomi degli afgani che lavoravano con gli americani a Kabul e avevano bisogno di evacuare. L’elenco può includere giornalisti e attivisti per i diritti umani.

Secondo i media britannici, l’ambasciatore britannico lascerà il Paese domenica sera. Secondo il rapporto, il Paese, che sta inviando 600 soldati, ha accelerato l’evacuazione dei britannici a causa del crescente rischio che i talebani occupino l’aeroporto.

Biden ha affermato che il suo governo ha detto ai funzionari talebani in Qatar che qualsiasi azione che metta a rischio il personale americano “riceverà una risposta militare rapida e potente dagli Stati Uniti”.

Vicino a Kabul

Secondo un membro dell’assemblea provinciale locale che ha chiesto di non essere nominato, sabato presto i talebani hanno occupato Pule Alam, la capitale della provincia di Logar, 70 chilometri (40 miglia) a sud di Kabul, con poca resistenza.

Tuttavia, i funzionari di polizia hanno negato le notizie secondo cui i talebani stavano avanzando da Pul-e-Alam a Kabul, che era un punto di transito per potenziali attacchi https://www.reuters.com/world/asia-pacific/what-watch -taliban- pollici-più-vicino-kabul-2021-08-14 nella capitale.

Kandahar, la più grande città del sud, nel cuore dei talebani, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kandahar-southern-hub-key-control-afghanistan-2021-08-13 venerdì controllo militante. Anche Herat, la più grande città dell’ovest, vicino al confine iraniano, è caduta venerdì.

Biden sta affrontando sempre più critiche in patria perché i talebani stanno occupando una città dopo l’altra a una velocità che supera di gran lunga le aspettative. Il presidente ha insistito su un piano avviato dall’ex presidente repubblicano Donald Trump per porre fine alle missioni militari statunitensi in Afghanistan prima del 31 agosto.

Biden ha affermato che il possesso del proprio territorio dipende dall’esercito afghano. Biden ha detto sabato: “Non posso accettare la presenza infinita degli Stati Uniti nella guerra civile di un altro paese”.

Sabato il presidente afghano Ashraf Ghani ha avuto colloqui con leader locali e partner internazionali, tra cui il segretario di Stato americano Anthony Brinken. Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che Ghani e Brinken hanno discusso di sforzi urgenti per ridurre la violenza in Afghanistan.

Il Qatar ha presieduto i negoziati di pace ancora senza successo tra il governo afghano e i talebani, e il paese ha affermato di aver esortato gli insorti a cessare il fuoco. Ghani non ha risposto a nessun segnale che i talebani gli chiedessero di dimettersi come condizione per un cessate il fuoco.