Il governo britannico esercita pressioni “insolite” su Greensail sui prestiti COVID-19

Secondo il regolatore della spesa di Whitehall, il governo britannico ha esercitato una pressione “insolita” per garantire che Greensill Capital diventi un prestatore approvato nell’ambito del programma nazionale di prestito Covid.

Il National Audit Office ha concluso in un rapporto sull’ormai defunta società finanziaria della catena di approvvigionamento che prima che la British Commercial Bank di proprietà statale approvasse lo status di Greensail, la Business Unit (BEIS) “ha ripetutamente chiesto di aggiornare il processo di certificazione”.

Il regolatore ha anche scoperto che BBB, desiderosa di ottenere prestiti durante la crisi di Covid-19, non ha condotto controlli dettagliati sui finanziatori in cerca di certificazione.

La deputata laburista e presidente della Commissione per i conti pubblici della Camera dei Comuni, Meg Hillier, ha dichiarato: “Purtroppo, è chiaro che conducendo una due diligence più approfondita su Greensail, si può ovviamente evitare una certa confusione”. “Il governo ha lezioni importanti”.

L’istituto di credito ha utilizzato il programma di prestito per l’interruzione delle grandi imprese del Coronavirus per fornire a otto entità aziendali un totale di 400 milioni di sterline in otto prestiti, tutti collegati alla GFG Alliance, che è un gruppo metallurgico gestito da Sanjeev Gupta e attualmente sottoposto a gravi indagini sull’ufficio per frode .

CLBILS vieta a qualsiasi società di finanziamento della catena di approvvigionamento di fornire prestiti di oltre 50 milioni di sterline a qualsiasi società.

Il rapporto NAO ha prima confermato pubblicamente i nomi di 8 mutuatari rapporto Dal Financial Times.Financial Times divulgare Nell’ottobre 2020, alcune società associate a Gupta stanno utilizzando Greensill per ritirare i prestiti Covid.

Nel marzo di quest’anno, la banca commerciale ha sospeso le garanzie del governo per i prestiti Greensill a causa del sospetto che avesse violato i termini del piano.

Greensill, che andò in bancarotta nello stesso mese, assunse l’ex primo ministro David Cameron come consigliere senior. Ha fatto pressioni su figure di alto livello, tra cui il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, per cercare di cambiare le regole che disciplinano il CLBILS e il programma separato di prestiti Covid della Bank of England all’inizio del 2020.

Sebbene gli sforzi di Cameron non abbiano avuto successo, Greensail alla fine si avvicinò a CLBILS a beneficio dell’Impero Gupta.

Il rapporto NAO ha rilevato che BEIS ha inviato otto richieste di posta elettronica su Greensill a BBB entro 19 settimane. Ha anche spinto la banca statale a capire se Greensill è idoneo a fornire prestiti fino a 200 milioni di sterline per mutuatario, invece del limite di 50 milioni di sterline.

Il regolatore ha dichiarato che il dipartimento gli ha detto che il suo interesse “non è specificamente rivolto a Greensill, ma ai suoi legami con l’industria siderurgica” per garantire che possa trovare supporto per Liberty Steel, una parte di GFG.

Il BEIS ha detto alla NAO che considerava i suoi metodi “informali”, ma hanno messo in dubbio BBB.

“La banca ci ha detto che il dipartimento di tanto in tanto cerca informazioni sulla certificazione di istituti di credito specifici, compresi i finanziatori di altre società siderurgiche, ma descrive l’interesse del dipartimento come “insolito”, ha affermato il National Audit Office.

BBB ha detto a BEIS che non voleva dare la priorità a Greensill a scapito della certificazione di altri istituti di credito.

“A causa dello status normativo di Greensail”, ha respinto la richiesta di rimuovere il limite di 50 milioni di sterline. Questo prestatore, fondato dal magnate australiano Lex Greensill, non è controllato dal regolatore bancario britannico.

Più in generale, NAO ha scoperto che BBB faceva affidamento sulle informazioni fornite da potenziali finanziatori e sui “controlli di audit post-certificazione”. .. In luogo della precedente due diligence”.

La BBB “in superficie” ha accettato l’accuratezza delle informazioni fornite da Greensail: “Non ha verificato in dettaglio a chi Greensail l’avrebbe prestata”, ha affermato l’Ufficio nazionale di audit.

Catherine Lewis La Torre, CEO di BBB, ha accolto con favore i commenti di NAO, affermando che la banca aveva mostrato “indipendenza nel processo decisionale” e recuperato rapidamente i prestiti “sospettati di violare le regole del programma”.

BBB ha certificato 170 istituti di credito in tre diversi programmi di prestito Covid e ha fornito prestiti per oltre 75 miliardi di sterline a oltre 1,6 milioni di imprese attraverso questi programmi.