Il governo del Regno Unito lancia un piano assicurativo per supportare gli eventi dal vivo

Il governo britannico ha annunciato un attesissimo piano assicurativo per eventi dal vivo da 750 milioni di sterline per rilanciare l’industria dell’intrattenimento nell’incertezza del coronavirus.

Gli organizzatori di festival ed eventi britannici hanno avvertito che la mancanza di assicurazione potrebbe portare a Uccidi la seconda estate In considerazione della necessità di avviare la preparazione per il prossimo anno a settembre, le attività in loco e le attività previste si terranno nel 2022.​​

Il piano, lanciato dal ministero delle Finanze in collaborazione con i Lloyd’s, mostrerà il governo come l’ultima “compagnia di riassicurazione” delle compagnie di assicurazione. Arch, Beazley, Dale, Hiscox e Munich Re supportano il piano a partire dal prossimo mese e proseguiranno fino a settembre 2022.

Il piano verrà fornito tramite una compagnia di assicurazioni e gli organizzatori di eventi possono acquistare un’assicurazione che il governo costringerà ad annullare, perché l’evento non può essere tenuto legalmente a causa di future restrizioni sul coronavirus.

Il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha affermato che l’industria degli eventi sostiene centinaia di migliaia di posti di lavoro e che il piano assicurativo aiuterà coloro che sono “desiderosi di andarsene” dopo la revoca delle restrizioni.

“Abbiamo ospitato alcuni dei migliori eventi al mondo nel Regno Unito, dai festival di fama mondiale alle fiere locali”, ha affermato Sunak. “Con questo nuovo piano assicurativo, tutto, dalla musica dal vivo a Margate agli eventi aziendali a Birmingham, può essere svolto in tutta sicurezza”.

Questo nuovo piano del governo è una notizia incredibilmente buona, non solo per milioni di appassionati di musica, ma anche per decine di migliaia di musicisti, personale e lavoratori della catena di approvvigionamento in generale.

Le compagnie di assicurazione non sono disposte ad assumersi il rischio di sottoscrivere eventi legati al Covid-19, perché se in futuro verrà ordinato un blocco, potrebbero sorgere sinistri elevati. Secondo persone che hanno familiarità con la questione, l’industria ha negoziato con Whitehall sul livello di rischio del piano per diverse settimane.

Tim Thornhill, direttore della società di brokeraggio assicurativo Tysers, ha affermato che questo approccio è pragmatico.

“Ciò consentirà al mercato commerciale di intervenire in futuro, ma non se ne andrà [insurers] Tasso di esposizione molto alto, non hanno appetito, o in realtà non hanno alcuna motivazione per accettarlo. “

Jamie Njoku-Goodwin, amministratore delegato della lobby musicale britannica, ha affermato che la mancanza di assicurazione ha avuto un “effetto disastroso” sugli eventi dal vivo ed è stata “distruttiva” per l’industria.

“Pertanto, questo nuovo piano del governo è una notizia molto gradita”, ha detto, non solo per milioni di appassionati di musica, “ma anche per decine di migliaia di musicisti, dipendenti e lavoratori della più ampia catena di approvvigionamento. Ha affermato che il loro lavoro si basa su continui attività in loco».

Poiché il Covid-19 ha causato il licenziamento di artisti o attori, l’iniziativa non dovrebbe coprire la cancellazione degli eventi, il che ha sollevato alcune preoccupazioni sulle limitazioni di copertura.

E’ previsto che il piano assicurativo sia a carico dell’organizzatore dell’evento.Oltre alle commissioni addebitate dalla compagnia assicurativa, sarà richiesto anche un premio elevato fino al 5% dell’importo rivendicabile. Ciò significa che se non ci saranno ulteriori blocchi, il governo potrebbe eventualmente trarne profitto.

Ma un insider ha affermato che il premio riflette le quotazioni del mercato privato e il Ministero delle finanze si sta assumendo notevoli rischi.

Il funzionario ha dichiarato: “Il costo è coerente con i prodotti che esistevano prima del Covid. Saremo fortunati se i contribuenti andranno in pareggio”.

Un dirigente dell’industria musicale ha descritto il piano come “È meglio essere in ritardo che mai”, aggiungendo che “per tutti i festival musicali che avrebbero potuto beneficiarne ma hanno scelto di non procedere, questo è triste”.