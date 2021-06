Il governo italiano assumerà più di 22.000 lavoratori temporanei per aiutare ad attuare il piano di rilancio

L’Italia ha diritto a ricevere oltre 200 miliardi di euro (242,2 miliardi di dollari USA) in sovvenzioni e prestiti a basso costo dall’EU Recovery Fund, il che la rende un gattino da 750 miliardi di euro istituito per aiutare i 27 paesi dell’UE a riprendersi dalla pandemia di COVID-19. maggior beneficiario.

© Reuters.Foto del file: una donna che indossa una maschera protettiva cammina attraverso un negozio chiuso perché la regione Lombardia è diventata una “zona rossa”, il paese sta lavorando per ridurre l’infezione da coronavirus (COVID-19) e Milano, in Italia, è bloccata, 20 marzo 15

