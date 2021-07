Il grafico indica che è il momento di acquistare azioni di sicurezza informatica

Le aziende che forniscono prodotti e servizi per difendersi dalle minacce alla sicurezza informatica sono ora più importanti che mai. Martedì, il presidente Joe Biden ha ribadito il ruolo delle minacce informatiche e il possibile impatto negativo di questi attacchi sulla stabilità geopolitica. Ha avvertito che se gli Stati Uniti finissero “in una vera sparatoria”, potrebbe essere il risultato di un attacco informatico con gravi conseguenze. In qualità di investitore, l’importanza della piena esposizione alle società di sicurezza informatica non può essere ignorata. In questo articolo, analizzeremo i grafici dell’intero settore e cercheremo di determinare quanto saranno attivi i trader nelle prossime settimane e mesi.

ETFMG Prime ETF sulla sicurezza informatica (HACK)

L’asset più comunemente utilizzato dai trader quando cercano esposizione al settore della sicurezza informatica è ETFMG Prime Cybersecurity ETF (pirata).Fondamentalmente, l’ETF comprende 62 holding e holding Rapporto di spesa 0,60%.Guardando il grafico qui sotto, puoi vedere la convergenza linea di tendenza Sta creando un chiaro Triangolo ascendente modello.Questo comune Modalità di continuazione Utilizzato dai trader per determinare la posizione degli ordini di acquisto e stop loss. Rompere la linea di tendenza orizzontale, come quella evidenziata sul grafico, indica che i rialzisti stanno controllando lo slancio e il prezzo del fondo potrebbe aumentare. È probabile che l’obiettivo di medio termine sia intorno agli 81 dollari, che è uguale al punto di ingresso più l’altezza del pattern. Dal punto di vista della gestione del rischio, Stop loss ordine A seconda della tolleranza al rischio, è molto probabile che sia inferiore alla media mobile a 50 giorni (linea blu) o alla media mobile a 200 giorni (linea rossa).

Cloudflare, Inc. (NET)

Come una delle più grandi partecipazioni di HACK ETF, Cloudflare, Inc. (rete) Potrebbe diventare il centro dell’attenzione degli operatori tecnici nelle prossime settimane.Secondo il grafico, il trader noterà come il prezzo è stato recentemente al di sopra del livello chiave a breve termine Rivolta E come non sembra esserci alcun ostacolo maggiore che ostacoli il più alto.Livello vicino sostegno Visualizzato da linea di tendenza tratteggiata e colore Media mobile In base alla tolleranza al rischio e alle prospettive di investimento, fornisci ai trader un chiaro livello di stop loss.



Fortinet, Inc. (FTNT)

Essendo una delle altre maggiori partecipazioni di HACK ETF, Valore di mercato Circa 45 miliardi di dollari, Fortinet, Inc. (FTNT) È uno dei titoli di sicurezza informatica che non possono essere ignorati. I forti guadagni del secondo trimestre hanno mostrato che il fatturato totale è aumentato del 30% su base annua a 801,1 milioni di dollari. La fattura di 960,9 milioni di dollari è aumentata del 35% su base annua. Guardando il grafico, puoi vedere che il prezzo delle azioni è stato scambiato in un intervallo limitato per diversi mesi e sembra probabile che aumenti nei prossimi mesi. Al fine di gestire efficacemente il rischio, i seguaci dell’analisi tecnica possono utilizzare una delle linee di tendenza o la media mobile per determinare la posizione dell’ordine di stop loss.

Reti di Palo Alto (PANW)

Un’altra società di sicurezza informatica ben nota e ampiamente seguita sembra operare nel modello del triangolo ascendente, e cioè Palo Alto Networks, Inc. (PANW). In base alla vicinanza al limite superiore del pattern, il grafico potrebbe avvicinarsi alla parte superiore della watch list del trader nelle prossime settimane. Secondo i principi dell’analisi tecnica, la forte tendenza al di sopra del prezzo psicologico di 400 dollari può facilmente diventare il catalizzatore necessario per avviare il prossimo ciclo di forte aumento. Va detto che alcuni trader possono scegliere di acquistare vicino al livello attuale in previsione di salire più in alto, ma questo tipo di transazione ha un rischio maggiore rispetto all’attesa della conferma di una svolta.

Consiglio Una specie di Modalità di continuazione Indica che dopo il completamento del pattern di continuazione, il prezzo continuerà a muoversi nella stessa direzione di prima. Gli analisti tecnici utilizzano diversi modelli di continuazione per indicare che i prezzi possono continuare a seguire una tendenza.Esempi di pattern di continuazione includono triangolo, striscione, Pennant e rettangolo.

Linea di fondo

Le società di sicurezza informatica svolgono un ruolo chiave nell’economia odierna e quindi meritano un posto nel portafoglio di investimenti. Per i trader attivi, i modelli grafici sopra discussi combinati con i vicini livelli di supporto indicano che i prezzi dovrebbero aumentare nei prossimi mesi.

