Il grande giorno di Robinhood dimostra che è il primo stock di Meta-Meme

Robin Hood

cappuccio,

+29,49%

Il viaggio metafisico dal trampolino di lancio dello stock di meme allo stock di meme effettivo è completo… non ci vuole nemmeno una settimana.

Dopo che il titolo è salito di oltre il 40% nei primi scambi a $ 78 per azione, che era del 120% in più rispetto al prezzo delle azioni, l’app di trading gratuito è stata sospesa mercoledì mattina. Prezzo IPO da giovedìLa rapida mossa di mercoledì non è arrivata da notizie reali dall’azienda, ma era in linea con il massiccio interesse sui social media. Il più grande doppio indicatore Uno stock è pieno di meme.

I dati di HypeEquity che tracciano il sentimento personale del mercato azionario sui social media mostrano che le menzioni delle azioni di Robinhood sono aumentate vertiginosamente di uno sbalorditivo 23.000% alla fine di martedì e hanno continuato a salire nelle ore di negoziazione di mercoledì. Le parole chiave che menzionano il titolo Robinhood sono principalmente “opzioni” e “acquista”, il che indica che il sentimento rialzista per il titolo è per lo più rialzista, ma anche “ribassista” è una parola chiave popolare.Ricerche approfondite sul consiglio di amministrazione di Reddit mostrano, Le complesse relazioni di molti investitori al dettaglio con la società sono ancora a disagio nell’aggiungere la loro piattaforma di trading un tempo amata ai ranghi di GameStop

Organismi geneticamente modificati,

-0,58%

E AMC Entertainment

AMC,

-6,41%

Su Olympus nell’inventario dei meme. L’utente di Reddit CelestialProphet ha postato su WallStreetBets: “Ho davvero ottenuto dei benefici questa volta. Mi sento davvero bene” “Buona fortuna a coloro che stanno ancora giocando a HOOD.” Altri hanno avuto una visione più ironica. “HOOD sarà 120 o 40 [end of day]”, ha predetto l’utente mdubyo. “E io sono qui per questo. “ Un post popolare su Subreddit Superstonk ha chiesto il divieto di tutte le menzioni di Robinhood, sulla base del fatto che la crescente popolarità del titolo ha incasinato il tabellone per gli irriducibili di GameStop. Molte delle risposte nel post considerano la teoria sempre più popolare secondo cui gli hedge fund usano le azioni Robinhood come una distrazione intenzionale da altre azioni meme per continuare a cercare di fermare la breve compressione su cui stanno ancora lavorando gli investitori al dettaglio. soffocato dopo gennaio Robinhood smette di negoziare alcuni titoli di meme Al culmine dell’estrusione. Equal-Park-769 ha menzionato il co-fondatore di Robinhood Vlad Tenev: “Non mi interessa se lo sterco di Vlad è un razzo o se è in fiamme”. Ma nonostante la cautela e l’ostilità, la volatilità di mercoledì ha mostrato che molte persone sui social media stavano parlando di Robinhood e, a causa di questo interesse, alcune persone hanno acquistato azioni della società, anche se non c’era nulla di nuovo da dire. Che ti piaccia o no, Robinhood è un metameme, Chiedi a Cathy Wood.

leggi di più