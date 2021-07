Il gruppo immobiliare Vonovia ha visto la nuova Deutsche Wohnen provare Reuters

Una persona che ha familiarità con la questione ha affermato che poiché Vonovia non è riuscita a conquistare un numero sufficiente di azionisti Deutsche Wohnen, qualsiasi miglioramento della sua offerta potrebbe essere una situazione in cui la porta della stalla viene chiusa dopo che il cavallo è uscito.

Alcuni hedge fund non hanno venduto o hanno venduto solo un piccolo numero di azioni che detengono per ottenere più azioni nella fase successiva.Tuttavia, i fondi indicizzati che detengono circa il 20% delle azioni DW possono vendere le loro azioni solo dopo che è stato raggiunto il limite minimo di accettazione raggiunto. la regola di.

Ci sono molte ragioni per cui Vonovia non è riuscita a raggiungere l’accordo: alcuni azionisti hanno rifiutato di fare un’offerta perché la proposta ha sottovalutato il valore di Deutsche Wohnen.

Vonovia ha dichiarato lunedì che gli azionisti di Deutsche Wohnen hanno offerto il 47,62% del capitale azionario target per supportare l’offerta di 18,7 miliardi di euro (22 miliardi di dollari), ma non hanno raggiunto la soglia del 50% richiesta entro la scadenza di mercoledì scorso.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.