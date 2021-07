Il gruppo italiano di beni di lusso Zegna pubblicherà una transazione US $ 3,2 miliardi US Spac

Il gruppo italiano della moda di lusso Ermenegildo Zegna ha accettato di fondersi e diventare pubblico con una società statunitense di acquisizioni di scopo speciale.La transazione porta il valore aziendale della società a 3,2 miliardi di dollari e inverte la tendenza al consolidamento che sta attraversando il settore dei beni di lusso.

Zegna è un’azienda a conduzione familiare sin dalla sua fondazione nel 1910. spazio Avviato da Investindustrial, un gruppo di private equity europeo, è presieduto da Sergio Ermotti, ex CEO di UBS.

Una parte dei fondi raccolti sarà utilizzata per aiutare Zegna a investire nella sua attività di abbigliamento maschile e dargli la forza di trovare altri marchi da acquisire. La sua acquisizione da 500 milioni di dollari Marchio di lusso americano Thom Browne nel 2018.

Gildo Zegna, amministratore delegato di 65 anni, ha dichiarato al Financial Times: “Avremmo potuto essere indipendenti per altri 100 anni. Ma il momento era giusto, il mondo è cambiato molto e i beni di lusso sono diventati molto impegnativi. Sesso .”

Zegna, Chi è stato intervistato prima della pandemia Zeng ha dichiarato di non essere interessato a rendere pubblico il business e ha aggiunto: “L’opportunità è arrivata e abbiamo colto l’opportunità. La scala sta diventando sempre più importante… Con i partner giusti… Se si presentano, possiamo coglierli Facendo un ottimo lavoro nel cogliere nuove opportunità.

La decisione di diventare pubblica è in netto contrasto con il percorso di molti marchi di lusso indipendenti a conduzione familiare, anche prima che la pandemia distrugga il settore, verso conglomerati più grandi o investitori privati.

Il marchio di lusso italiano a conduzione familiare Etro sarà l’ultimo marchio a seguire questa tendenza lunedì e si prevede che il marchio confermerà la vendita di una quota di maggioranza nella sua attività valutata a 500 milioni di euro al gruppo di private equity Lvmh sostenuto Caterton.

Secondo i termini della transazione Zegna, la famiglia venderà alcune delle sue azioni e manterrà il 62% della società combinata.Il capitale della società è valutato a 2,5 miliardi di dollari.

I proventi includono circa 400 milioni di dollari raccolti lo scorso anno da Investindustrial Acquisition Corp (l’entità quotata a New York con cui Zegna si fonderà) e 250 milioni di dollari da investitori privati ​​che hanno rifiutato di essere nominati.

Una volta completata la transazione, Investindustrial, una società di investimento gestita da Andrea Bonomi, fornirà altri 225 milioni di dollari. Lo stesso Bonomi, erede di una famiglia industriale italiana, da gennaio, dopo mesi di trattative, corteggia Zegna, sperando di trovare un accordo.

L’investimento in Zegna consentirà a Investindustrial di acquisire l’11% delle azioni della società, oltre alle quote acquisite come sponsor di Spac. Investindustrial ha promesso di vincolare per tre anni le azioni acquisite tramite il suo investimento.

Zegna è stata fondata nella città di Treviso, nel nord Italia, da Ermenegildo, il nonno di Gildo, come fornitore di tessuti di lusso.

L’azienda è nota per i suoi squisiti abiti da uomo sin dagli anni ’60 ed è stato uno dei primi gruppi di beni di lusso ad entrare in Cina nel 1991. Ha stabilito la consapevolezza del marchio molto presto e, soprattutto, nel più grande mercato attualmente Stabilito una forte relazione con il proprietario.

Negli ultimi anni, poiché la domanda di abiti da uomo è diminuita, l’azienda ha spostato la sua attenzione su ciò che Gildo Zegna chiama “tempo libero di fascia alta” e ha investito nella sua catena di fornitura “dalle pecore allo shopping”, mentre altre aziende hanno venduto fabbriche a specializzati in Focus su design, marketing e vendite.

Dall’acquisizione di Thom Browne, Zegna ha dichiarato al Financial Times che il gruppo ha promosso il marchio nei mercati di fascia alta e le vendite sono raddoppiate. Zegna, con oltre 6.000 dipendenti, ha anche stretti legami con Chanel, Tom Ford e Gucci per fornire loro i tessuti.

In azienda lavorano anche il cugino di Gildo, Paolo, la sorella Anna ei due figli Edoardo e Angelo. Alla domanda se la decisione di quotare le sue azioni abbia significato che i dirigenti al di fuori della famiglia Zegna potrebbero alla fine succedere a Gildo, Bonomi ha risposto che il prossimo amministratore delegato a diventare Zegna è la “cosa giusta”, ma lo farà.