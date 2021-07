Il gruppo tedesco per il clima sfida l'”establishment” dei Verdi

Doris Vollmer è chiaramente una novizia politica. Ha cercato a tentoni i suoi punti di forza e ha lasciato un vuoto nel nome di un candidato. Ma quando il fisico tedesco ha sollevato sul podio un bicchiere d’acqua bilanciata, ha anche attirato l’attenzione del pubblico. Ha detto, immagina che questo sia un aumento della temperatura globale.

“Sta salendo! Sta salendo”, gridò. Quando il bicchiere è caduto, l’acqua è caduta sul palco. “Non puoi rimettere l’acqua nel bicchiere. Non puoi invertire un punto di non ritorno… I politici vogliono seguire la vecchia strategia: negoziare, negoziare. Ma non puoi negoziare con la natura.”

Questo è un discorso insolito di uno dei partiti politici nazionali più recenti della Germania, il Klimaliste o “Lista del clima”. Il presidente del partito Walmer e i suoi colleghi, scienziati e attivisti indossano jeans e Birkenstock e sembrano essere facilmente cancellati.

Ma rappresentano che il crescente attivismo climatico della Germania potrebbe diventare un’arma a doppio taglio per il Partito dei Verdi emerso nelle elezioni federali di settembre.

Klimaliste, guidato dal presidente del partito Doris Vollmer, teme che il Partito dei Verdi scenderà a compromessi troppo per poter salire al potere © Klimaliste

Anche se la leader del Partito dei Verdi Annalena Baerbock ha fatto una proposta credibile per sostituire Angela Merkel come primo ministro Sono stato deriso Come gruppo di hippy e idealisti caotici, vengono attaccati dall’altra parte: perché sono troppo antiquati.

“Serve un nuovo tipo di partito. Un partito che ascolti la scienza. Questo coinvolge le persone. Questo riconosce la sfida globale”, ha affermato Alicia Sophia Hinon, candidata per Klimaliste a Berlino.

Questa non è la solita critica del Partito dei Verdi. Ma sotto la guida di Belbok e del suo co-leader Robert Habek, un partito che è stato a lungo in stallo tra i “fundis” di sinistra e i “realos” di centro è diventato una forza politica snella determinata ad attrarre il cambiamento in Germania. centrista.

La maggior parte della base ha seguito con riluttanza. Ma alcune persone resistono, temendo che il Partito dei Verdi abbia ammorbidito i loro obiettivi climatici, e se formeranno il prossimo governo di coalizione, probabilmente con i Cristiani Democratici (CDU) della Merkel, potrebbero scendere a compromessi ulteriormente.

“Il Partito dei Verdi sta prendendo in considerazione la politica di potere”, ha detto Alexander Grevel, un attivista di Klimaliste a Stoccarda. “Siamo qui per fare pressione sul Partito dei Verdi per chiedere loro di fare ancora di più per il clima”.

L’obiettivo di Klimaliste non è tanto un disaccordo con la green policy, quanto un rinforzo. Il Partito dei Verdi cerca di raggiungere la neutralità carbonica entro 20 anni, mentre i criminali sperano di raggiungerla “il prima possibile”, al massimo entro 10 anni. I Verdi vogliono una carbon tax di 60 euro a tonnellata; Klimaliste ha detto che dovrebbe essere di 195 euro.

Analisti politici come Andrea Römmele dell’Herty Institute di Berlino hanno affermato che il Partito dei Verdi dovrebbe ancora unirsi al governo, ma hanno avvertito che raggiungere troppi compromessi rafforzerebbe il potere di Klimaliste e di altri attivisti e porterebbe sfide politiche a lungo termine al festa.

“Se fanno molte concessioni, soprattutto negli affari”, ha detto, “allora ci sarà più spazio sul lato sinistro del partito”.

Klimaliste sostiene che gli elettori rappresentati potrebbero non essere una grande forza elettorale, ma hanno influenza. Le proteste del “Future and Extinction Rebellion Friday” guidate dagli studenti hanno portato la politica climatica in prima linea nell’agenda nazionale, costringendo i politici a rispondere.

Hanno aiutato il Partito dei Verdi tedesco a ottenere i migliori risultati di sempre al Parlamento europeo nel 2019, e anche Ha vinto l’ultimo caso Rafforzare la legge sul clima nella Corte costituzionale. A marzo, il candidato criminalista alle elezioni regionali del Baden-Württemberg, unico stato del Partito dei Verdi, ha spinto il partito a impegnarsi nuovamente per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi.

Entrambe le parti concordano che questa pressione è utile.

“Sono molto felice che qualcuno ci abbia tenuto svegli”, ha detto Reinhard Bütikofer, membro del Parlamento europeo del partito dei Verdi tedeschi. “Aiuta a evidenziare i problemi principali”.

Robert Habek e Annalena Belbok, i co-leader del Partito dei Verdi tedeschi, hanno contribuito a cambiare completamente l’immagine del partito © Getty Images

Klimaliste ha solo circa un anno e 70 candidati saranno selezionati attraverso la lista di voto diretto della Germania. Se ottengono almeno tre seggi, possono creare un gruppo parlamentare che si unisca alla commissione investigativa e legislativa.

Tuttavia, le elezioni del Baden-Württemberg mostrano che anche una piccola presenza può danneggiare politicamente le cause verdi. Il Partito dei Verdi ha solo un seggio lontano dal formare un’alleanza con il Partito socialdemocratico di centrosinistra e aprire la strada a una politica climatica più forte, ma deve formare un governo con la CDU. Alcuni Verdi hanno accusato Klimaliste.

“Alcuni di noi stanno piangendo”, ha ammesso privatamente un politico verde. “In tre contee, i nostri voti sono stati persi per loro… strategicamente davvero stupidi [of them] Fallo ora. “

Greville non aveva scuse. Ritiene che da quando il Partito dei Verdi ha conquistato la posizione di leadership in questa regione dieci anni fa, non solo non ha cambiato i propri obiettivi di energia rinnovabile, ma è rimasto indietro rispetto ad alcune regioni guidate dalla CDU.

Il Partito dei Verdi ha ribattuto che il Baden-Württemberg, il centro dell’industria automobilistica tedesca, è una sfida più grande e uno stato di riforma più conservatore.

“Un piano che non ti avvicinerà mai al potere può essere radicale quanto vuoi, ma non porterà a nulla”, ha detto Bütikofer.

Pochi mesi fa, niente di tutto questo preoccupava i Verdi perché sono balzati in vetta ai sondaggi dopo la nomina di Belbok. Ora sono caduti 10 punti dietro la CDU, colpita da false notizie sul suo curriculum, accuse di plagio di libri e campagne di diffamazione.

Nelle future proteste del venerdì a Berlino, che si tengono una volta alla settimana prima delle elezioni, poche persone sostengono apertamente il Partito dei Verdi. “Non siamo venuti qui come strumento di supporto per il Partito dei Verdi”, ha gridato uno studente universitario, avvolto in una bandiera della terra in una “dimostrazione di danza”, in cui i ballerini che hanno mantenuto le distanze dalla società si sono contorti al ritmo della musica elettronica. “Stiamo per la giustizia climatica”.

Hinon vuole sfruttare questo slancio per scuotere tutti i leader tedeschi, verdi o meno: “Vogliamo portare le strade in parlamento”.