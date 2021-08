Il gruppo Virgin di Branson riceve $ 1 miliardo dalla vendita di azioni Galaxy

Share it

Aggiornamento Virgin Group Co., Ltd.

Il Virgin Group di Sir Richard Branson ha venduto una quota di 1 miliardo di dollari in Virgin Galactic, una società di viaggi spaziali che è diventata pubblica attraverso acquisizioni speciali, in più di un anno.

Secondo i documenti presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, il gruppo ha sostanzialmente ridotto le sue partecipazioni in Virgin Galactic nell’ultimo anno e all’inizio di questa settimana ha venduto azioni per un valore di 300 milioni di dollari, portando le vendite totali a poco più di 1 miliardo di dollari.

Virgin Galactic è considerato uno dei primi promotori della prosperità economica Società di assegni in bianco È uscito in pubblico nel 2019 con grande clamore. La startup spaziale si è fusa con Spac Social Capital Hedosophia, guidata dall’ex dirigente di Facebook Chamath Palihapitiya, e la transazione è stata valutata a 2,3 miliardi di dollari quando la società è stata quotata in borsa. Da allora, la valutazione è quasi triplicata a 6,6 miliardi di dollari.

Spacs ha raccolto circa 110 miliardi di dollari finora quest’anno per trovare società private da quotare in borsa Le agenzie di regolamentazione rafforzano la revisioneI funzionari della US Securities and Exchange Commission hanno chiesto una maggiore trasparenza sui benefici degli addetti ai lavori.

Virgin Group ha iniziato a vendere le sue azioni in Virgin Galactic nel maggio dello scorso anno e ha venduto circa 568 milioni di dollari di azioni in poche settimane. I documenti normativi mostrano che ha venduto ulteriori $ 450 milioni di azioni in aprile e agosto, inclusi $ 300 milioni venduti questa settimana.

Rappresentante di Branson, ha recentemente sconfitto il fondatore di Amazon Jeff Bezos per diventare Il primo miliardario Per volare nello spazio, la società ha dichiarato che i proventi della vendita delle azioni saranno utilizzati per “sostenere il suo portafoglio globale di tempo libero, vacanze e viaggi che continua a essere colpito dalla pandemia di Covid-19”.

Virgin Group è stato duramente colpito dalla pandemia e Branson ha dichiarato che ipotecherà la sua isola privata per aiutare a sostenere la sua travagliata attività. È stato criticato per aver cercato assistenza governativa nel Regno Unito e in Australia.

Virgin Galactic è sempre stato un punto luminoso nel suo portafoglio di attività e il prezzo delle sue azioni è salito a più di $ 60 a febbraio. Tuttavia, da allora, il loro valore si è ridotto di quasi due terzi e l’attuale prezzo della transazione è di circa $ 25. Morgan Stanley ha declassato il titolo a un rating sottopeso all’inizio di questa settimana.

Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic, Dire Il mese scorso, la compagnia aveva pianificato di fornire almeno un volo al giorno, ma non ha fornito un orario per espandere le operazioni commerciali.

Sebbene Branson abbia venduto la quota maggiore di Virgin Galactic, PalihapitiyaEssendo uno dei più grandi sostenitori dell’azienda, ha venduto il restante investimento personale per $ 200 milioni a marzo.​​ L’investitore in tecnologia è diventato un volto familiare a Wall Street dopo aver lanciato una serie di Spac, e ha detto che ridistribuirà denaro alle iniziative sul clima.

Palihapitiya e il suo partner Spac Ian Osborne possiedono ancora le azioni che hanno acquisito attraverso lo strumento di assegno in bianco che elencava Virgin Galactic.

Virgin Group rimane il principale azionista di Virgin Galactic, con il 18% delle azioni.