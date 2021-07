Il labbro superiore degli Stati Uniti è più duro di quello dell’Inghilterra

Roy Hodgson è il poliglotta di Stefan Zweig che ha allenato in Svezia, Svizzera, Italia e Emirati Arabi Uniti prima di guidare la squadra inglese dal 2012 al 2016. La diversità del calcio europeo. Gli indizi sulla sua politica conservatrice indicano che è il tipo di partito laburista scaltro.

In altre parole, ci sono ragioni per elogiare “Woy” come l’Inghilterra moderna, il patriottismo liberale e altre voci non contraddittorie dell’epoca. Il Paese non l’ha mai considerato. Per ragioni che sono difficili da determinare – precede l’attivismo istintivo – i suoi eredi sono onorati. O forse non è così difficile. Gareth Southgate ha una squadra vincente. Hodgson no. La gioia alla base del successo ha ricevuto un significato morale. Non aspettarti che una nobile estasi sopravviva a una brutta Coppa del Mondo.

Non importa quanto superficiale, l’estate estatica in Inghilterra può essere ascoltata attraverso l’oceano. Come nel 2018, gli amici americani hanno difficoltà ad accettare le loro aspettative su di noi fin dall’infanzia e l’etichetta a cui sono abituati qui. La sorpresa è stata mal riposta. So che è un paese che apprezza la reputazione, ma gli Stati Uniti sono un paese con il labbro superiore più rigido.

La mia impressione (la “teoria” è troppo forte) è la seguente. Se un paese trascorre la maggior parte del suo tempo controllando le proprie emozioni, è probabile che vomitino fuori sporadicamente, ma sicuramente in un torrente. vice versa. Una cultura con un alto livello medio di franchezza emotiva ha meno probabilità di essere colpita da improvvisi picchi. Questa è una scelta tra piercing e drenante: lo stesso contenuto entra nel mondo con una violenza completamente diversa.

Descrivere questi stili di vita non è la stessa cosa che nominare i vincitori. Il prezzo del modello americano è una specie di chiacchiericcio psicologico ambientale. “Il modo in cui le persone parlano di se stesse senza rivelare nulla” è la definizione dell’autore e dottore Theodore Dalrymple di questo modo di parlare. Nella mia zona di Washington, lo striscione invita i passanti a “vivere” la loro “verità”. Deepak Chopra è ancora latitante. Il valore di queste cose attraverso gli appuntamenti è ascoltare la chiamata al celibato.

In certi momenti in Inghilterra – gravi come la morte di una famiglia reale, frivoli come i Mondiali – quando le persone realizzano un certo potenziale

Tuttavia, se lo desideri, pesa il bottino. Si evita la rabbia emotiva e si sfogano le emozioni prima che sfuggano al controllo: un’apertura personale che può essere irritante a breve termine può impedirne la proliferazione. A questo punto, anche gli Stati Uniti hanno beneficiato della loro divisione interna. La benedizione di 50-50 elettori è che raramente esiste un vero sentimento nazionale. Adattarsi alla vastità del territorio e alla diversità etnica richiede qualcosa di speciale (almeno in tempo di pace) per coltivare l’umore del gregge che si verifica in Inghilterra quasi ogni due anni nella mia vita.

Se il suo volume è il peggiore, potrebbe prevalere il metodo di percezione del boom e del busto dell’Inghilterra.Ma, scegliendo con cura le mie parole qui, in certi momenti in Inghilterra – gravi come la morte della famiglia reale, frivoli come i Mondiali – quando la gente si rende conto che un certo PotenzialeNon è che i dissidenti nelle emozioni collettive non siano al sicuro. Ma potrebbero scoprire di non essere abbastanza onesti per una vita tranquilla. L’antica ospitalità del paese per l’alternativa, il rovesciamento e il maledetto sembra molto teorica e molto veloce. Quando John Stuart Mill ha citato la pressione sociale (non solo i regolamenti) come una restrizione alla libertà di parola, non ha pensato ai paesi stranieri. Non c’è dubbio che alcuni americani abbiano provato lo stesso freddo dopo l’11 settembre. Ma l’Inghilterra può evocare la censura di incidenti minori. Anche una folla felice è sempre una folla.

In ultima analisi, la maggior parte di questo è un’innocua ricerca di appartenenza. È logico che dovrebbe essere un paese giovane che ha bisogno di assicurarsi costantemente di essere un paese e non solo un mercato con le bandiere.​​ Tuttavia, nel rispetto dell’Inghilterra per la squadra nazionale e altre istituzioni vincolanti e l’istituzione medica più sacra del mondo, posso sentire ancora di più il nevroticismo. Ascoltando la metafora del 21° secolo, “siamo tutti insieme”, non devi lottare per trovare un’appendice che sia evidente. “Non siamo?”

Email Janan a janan.ganesh@ft.com

