Il lancio della vaccinazione contro il COVID in Myanmar fa aspettare i Rohingya per Reuters

© Reuters. Foto del file: il 15 novembre 2016, una donna vende cibo in un campo per sfollati interni Rohingya fuori Sittwe, nello stato di Rakhine, in Myanmar.REUTERS/Soe Zeya Tun/File Photo



(Reuters)-Le autorità del Myanmar attualmente non hanno intenzione di includere il piccolo numero di musulmani Rohingya che vivono in campi densi perché hanno iniziato a vaccinare i gruppi prioritari per il COVID-19 nello stato occidentale di Rakhine, ha detto l’amministratore locale nominato dal governo militare.

Nel 2017, centinaia di migliaia di Rohingya sono fuggiti in Bangladesh durante le operazioni militari, e coloro che ancora lamentano discriminazioni e abusi in un Paese che non li riconosce come cittadini.

L’amministratore locale Kyaw Lwin ha detto a Reuters della città di Sittwe che il progetto è stato implementato lì, vaccinando gruppi prioritari come anziani, personale medico, impiegati governativi e monaci buddisti con 10.000 vaccini.

Ha detto che al momento non ci sono piani per vaccinare i musulmani che vivono nel campo profughi di Sittwe.

“Abbiamo semplicemente obbedito agli ordini”, ha detto, ma ha rifiutato di commentare se il piano costituisce una discriminazione contro i Rohingya, che affermano di avere radici locali che risalgono a secoli fa.

“Tutto dipende da quanti vaccini abbiamo ricevuto e dalle istruzioni che abbiamo ricevuto. Finora, non abbiamo ricevuto alcuna istruzione al riguardo”, ha detto Kyaw Lin.

I portavoce del Ministero della Salute del Myanmar e le autorità militari non hanno risposto alle chiamate che richiedevano commenti sul piano di vaccinazione.

Dopo il colpo di stato del 1° febbraio, la risposta al coronavirus del Myanmar è quasi crollata poiché molti operatori sanitari hanno smesso di lavorare per protesta, ma poiché il Myanmar sta affrontando il picco più grave di infezioni, i militari stanno ora cercando di rafforzare la vaccinazione.

Secondo dati ufficiali ritenuti fortemente sottostimati dal personale medico, negli ultimi giorni sono morte in media quasi 300 persone al giorno.

Campo interessato

I residenti hanno affermato che anche la fitta baracca e gli stretti vicoli fangosi dei Rohingya che vivono dietro il filo spinato sono stati attaccati dal coronavirus.

Al campo di Thet Kal Pyin, il 51enne Nu Maung ha detto a Reuters che se le persone con più di 60 anni possono essere vaccinate, le autorità hanno raccolto i nomi delle possibili vaccinazioni, ma non ci sono indicazioni che ciò accadrà.

Ha detto che lui stesso aveva sintomi di COVID ma non poteva andare in ospedale per un esame.

“Molte persone sono malate. Molte persone. Alcune persone sono morte, la maggior parte sono persone anziane”, ha detto.

Le autorità non hanno fornito il numero di contagi nel campo.

In altri due campi vicino a Sittwe, Phwe Yar Gone e Thet Kal Pyin, i residenti hanno affermato che le autorità non hanno inviato nessuno a prepararsi per l’eventuale vaccinazione.

Zaw Win, un esperto di diritti umani presso Fortify Rights, ha affermato che i Rohingya non saranno al centro della vaccinazione, il che è scioccante ma non sorprendente.

“Per molto tempo, i diritti e la vita quotidiana dei Rohingya hanno dovuto affrontare restrizioni estreme, incluso il diritto alla salute”, ha detto a Reuters.

“I Rohingya con cui abbiamo parlato nello stato settentrionale di Rakhine hanno espresso paura e sfiducia nei confronti del sistema medico nazionale e di ciò che potrebbe accadere se cercano di andare in ospedale con i sintomi del COVID-19”.

Si stima che circa 140.000 Rohingya sfollati vivano nello Stato di Rakhine. La maggior parte di loro è confinata nei campi e i campi a Sittwe o nelle vicinanze possono ospitare più di 100.000 persone.

Fino a 500.000 Rohingya rimangono ancora nei villaggi in altre parti dello stato di Rakhine. Maung Tau, a nord di Sittwe, ha detto ai residenti Rohingya di Butidang che alcuni abitanti del villaggio Rohingya erano stati vaccinati, ma ora si sono esauriti.

Nel 2017, almeno 700.000 Rohingya sono fuggiti dallo Stato di Rakhine in Bangladesh durante un’operazione dell’esercito comandata dall’attuale primo ministro e capo del governo militare del Myanmar, il generale Min Aung Lai.

Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno affermato che queste azioni erano motivate da “intento genocida”, ma i militari hanno negato questo e hanno affermato che il loro scopo era combattere i terroristi.

Le vaccinazioni sono iniziate questa settimana in un campo profughi in Bangladesh, che ospita oltre 1 milione di rifugiati Rohingya.