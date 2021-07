Il leader dei diritti civili americano Bob Moses è morto negli anni ’60 all’età di 86 anni Reuters

Secondo il New York Times, citando sua figlia Maisha Moses (Maisha Moses), è morto nella sua casa di Hollywood, in Florida.

Tornò negli Stati Uniti per completare il suo dottorato all’Università di Harvard, dove ricevette una borsa di studio “geniale” dalla Fondazione MacArthur, che usò per promuovere progetti di algebra per migliorare le abilità matematiche dei bambini poveri.

L’istituto ha affermato che Moses si trasferì in Canada durante la guerra del Vietnam del 1967 per evitare la coscrizione militare, e poi visse in Tanzania per alcuni anni.

Secondo il Martin Luther King Jr. Research and Education Institute della Stanford University, il suo stile sobrio è in netto contrasto con il carisma di leader come il pastore Martin Luther King Jr., perché Moses “evitò la propaganda pubblica e non voleva rivendicare essere leader».

“Mi è stato insegnato che i diritti di voto sono stati portati via da dietro la cortina di ferro in Europa; non ho mai saputo che i diritti di voto sono stati portati via da dietro la cortina qui in America”, ha detto Moses.

Secondo il sito web SNCC Digital Gateway, Moses è cresciuto ad Harlem, New York, e nel 1960 è andato nel Mississippi per trovare persone che partecipassero alla riunione del Comitato di coordinamento nonviolento degli studenti (SNCC) quando insegnava matematica al liceo in città. Affiliato alla Duke University e registra la storia dell’organizzazione.

“È uno stratega al centro del movimento per i diritti di voto e di altre aree. È un gigante”, ha scritto su Twitter il presidente della National Association for the Advancement of Colored People, Derek Johnson.

(Reuters)-Bob Moses era un leader dei diritti civili. Ha partecipato ad alcuni dei più importanti movimenti per l’uguaglianza del sud negli anni ’60 e in seguito è diventato un sostenitore del successo afroamericano in matematica. È morto domenica all’età di 86 anni. Lo ha affermato l’Associazione Nazionale per l’Avanzamento delle Persone di Colore.

