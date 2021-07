Il leader dei diritti civili degli Stati Uniti ha promesso di continuare a lottare per il diritto di voto Reuters

2/2 © Reuters. Immagine del file: durante una visita a Crystal Lake nel sobborgo nord-occidentale di Chicago, Illinois, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 7 luglio 2021, ha tenuto un discorso al McHenry County College sulla sua proposta di legislazione “American Family Program”. REUTERS/Evelyn Hockstein



Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) – Il leader dei diritti civili degli Stati Uniti è apparso giovedì alla riunione della Casa Bianca con il presidente Joe Biden, giurando di inaugurare “l’estate dell’attivismo” per contrastare la nuova attuazione delle restrizioni al voto degli stati a guida repubblicana.

Il vicepresidente Kamala Harris ha anche dichiarato giovedì che il Partito Democratico investirà 25 milioni di dollari nella registrazione degli elettori e nell’istruzione.

La Harris è stata nominata dal presidente per guidare gli sforzi del governo in materia di diritti di voto e ha annunciato la notizia alla sua alma mater, la Howard University, un college nero di lunga data a Washington.

La Casa Bianca ha dichiarato in una dichiarazione che Biden e Harris hanno incontrato organizzazioni per i diritti civili tra cui la National Association for the Advancement of Colored People, la National League of Cities e il National Action Network per “discutere la lotta per proteggere il diritto di voto in la costituzione.”

“Questa sarà un’estate di attivismo, un’estate di ritorno in piazza, un’estate di dire al Senato e al Congresso: ‘Potresti andare a casa, ma politicamente sarà più caldo di quanto pensi”, il pastore. Al Sharpton ha detto ai giornalisti dopo l’incontro.

Il presidente della National Association for the Advancement of Colored People, Derek Johnson, ha affermato che l’incontro è “incoraggiante”, ma che era tempo che il Congresso prendesse provvedimenti urgenti per approvare una legislazione che proteggesse i diritti di voto.

“Il tempo è essenziale. Non dobbiamo dimenticare che la giustizia è una lotta continua e la democrazia è una lotta continua”, ha detto Johnson.

I compagni democratici di Biden hanno lavorato con le organizzazioni per i diritti civili per combattere una serie di restrizioni al voto in stati come Georgia e Florida. I critici affermano che queste restrizioni sono rivolte a elettori neri, ispanici e giovani che hanno aiutato a eleggere il Partito Democratico. .

I legislatori statali repubblicani hanno affermato che la loro nuova legge sul voto è stata progettata per migliorare la sicurezza elettorale, sulla base del fatto che l’ex presidente Donald Trump ha affermato falsamente che il suo fallimento elettorale di novembre è stato il risultato di una frode diffusa. Queste affermazioni sono state respinte da più tribunali, autorità elettorali statali e dalla stessa amministrazione di Trump.

Il mese scorso, i repubblicani del Senato hanno posto il veto a un disegno di legge di riforma elettorale nazionale sostenuto dai democratici che amplierebbe le opportunità di voto prima del giorno delle elezioni, renderebbe più trasparenti alcuni contributi alla campagna elettorale e riformerebbe il processo della lotteria per i distretti del Congresso. I repubblicani affermano che ciò viola il potere degli stati di emanare le proprie leggi elettorali.