Il leader dell’opposizione bielorussa esorta l’Occidente a rafforzare le sanzioni

I paesi occidentali devono rafforzare le sanzioni contro la Bielorussia e fare pressione sul presidente Alexander Lukashenko per ripristinare la democrazia e porre fine alla repressione in declino. Svyatlana Zihanusskaya Dillo al Financial Times prima di visitare il Regno Unito.

Quella visita è arrivata dall’atleta bielorussa Christina Zimanusskaya chiedere asilo Alle Olimpiadi giapponesi, ha detto che i funzionari bielorussi hanno cercato di farla salire sull’aereo e tornare a casa contro la sua volontà dopo aver criticato il suo allenatore sui social media.

Qihanusskaya ha affermato che ciò che è successo all’olimpionico fa parte di una più ampia repressione degli atleti in Bielorussia. Dopo che gli atleti bielorussi hanno accusato il regime di Lukashenko di discriminazione politica e reclusione, le autorità olimpiche hanno vietato a Lukashenko di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo e hanno bloccato i pagamenti al Comitato olimpico del paese.

“Da agosto, decine di atleti sono stati condannati al carcere, licenziati e costretti a fuggire dal Paese”, ha detto, aggiungendo che qualsiasi critica è considerata un attacco al governo. “Nessun atleta può sentirsi al sicuro, sia in Bielorussia che all’estero”.

Qihanusskaya spera ora di ottenere il sostegno del primo ministro britannico Boris Johnson per revocare l’esenzione dalle sanzioni, che ha affermato di aver indebolito l’impatto dell’esenzione dalle sanzioni durante la sua visita a Londra martedì. Prima di questo, ha avuto una visita di 15 giorni negli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente Joe Biden.

“Stiamo andando nel Regno Unito per attirare l’attenzione… per colmare le lacune nelle sanzioni europee”, ha detto. Qihanusskaya ha affermato che l’aumento della pressione porterà solo il regime a intraprendere un percorso più repressivo, che “sarà più lungo e avrà più vittime”.

Downing Street ha rifiutato di commentare.

Dal sondaggio dell’agosto 2020, in Bielorussia sono state arrestate circa 35.000 persone, incluso il marito di Zihanusskaya, Sergey Tikhanovsky, che è ampiamente considerato difettoso. Tikhanovsky è stato arrestato prima delle elezioni, spingendo Zihanusskaya a candidarsi alla presidenza.

La polizia ucraina ha detto martedì che il capo della Casa bielorussa di sostegno ai rifugiati politici a Kiev e l’attivista bielorusso Vitali Shkhov sono stati trovati impiccati nel parco.

Alla televisione ucraina, un conoscente che sosteneva di essere Yuri e un altro rifugiato bielorusso ha escluso la possibilità di suicidio e ha sottolineato che Shyshov aveva il naso rotto.

“Ho il sospetto che questo sia [Belarus] KGB. .. Sappiamo che ci stanno dando la caccia”, ha detto Yuri.

Le potenze occidentali hanno minacciato di aumentare la pressione sulla Bielorussia, ma finora sono stati compiuti solo passi graduali. Tra le iniziative più recenti, Regno Unito, Unione Europea, Stati Uniti e Canada hanno imposto il congelamento dei beni e il divieto di viaggio ad alcuni bielorussi associati al regime a giugno come punizione per l’atterraggio forzato di un aereo Ryanair a maggio. Le autorità bielorusse hanno rivendicato una minaccia alla sicurezza e hanno dirottato l’aereo a Minsk per arrestare un dissidente e la sua ragazza.

Le sanzioni britanniche hanno preso di mira anche gli esportatori bielorussi di prodotti petroliferi, mentre l’Unione europea ha imposto sanzioni settoriali su assicurazioni, tabacco, prodotti petroliferi e esportazioni di potassio, che rappresentavano gran parte delle entrate della Bielorussia.

Zihanusskaya ha affermato che dopo le controverse elezioni presidenziali dello scorso anno, è fuggita dalla Bielorussia dopo essere stata minacciata di arresto e ha ringraziato la comunità internazionale per il suo ampio sostegno. Ma crede che l’esclusione abbia notevolmente indebolito l’impatto di queste misure e ha esortato le potenze europee a rafforzare le sanzioni settoriali esistenti e ad applicarne altre.

“Certo, i nostri cari, i nostri parenti, sono in cattive condizioni in prigione e sono insultati”, ha detto.

Spera anche che Washington applichi sanzioni più ampie, credendo che queste misure, se coordinate, saranno uno dei modi più potenti per fare pressione sul regime di Lukashenko.

“Il livello di repressione è così grande ora; il numero dei prigionieri politici aumenta ogni giorno”, ha detto. Ha aggiunto che a causa della repressione, non ha indetto manifestazioni di piazza il 9 agosto, che ha segnato che è passato un anno dalle elezioni.

Rispettati

Durante la sua visita negli Stati Uniti, Qihanusskaya ha anche incontrato il Segretario di Stato Anthony Brinken, il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan e il direttore dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale Samantha Bauer e altri membri senior dell’amministrazione Biden.

“Ne abbiamo discusso…[how the US] Potrebbe essere utile in questa lotta tra autocrazia e democrazia”, ​​ha detto, aggiungendo che il messaggio principale che ha ricevuto dai funzionari statunitensi era la volontà di “creare più pressione sul regime”.

L’amministrazione Biden ha dichiarato a maggio che avrebbe emesso un ordine esecutivo per imporre agli Stati Uniti ulteriori sanzioni contro la Bielorussia, ma non ha ancora imposto sanzioni ai sensi dell’ordine. Sullivan ha detto dopo l’incontro con Qihanusskaya che saranno introdotte ulteriori sanzioni.

Biden non ha menzionato le sanzioni, ma ha sostenuto la missione di Qihanusskaya e ha dichiarato in un tweet dopo l’incontro: “Gli Stati Uniti e il popolo della Bielorussia sono uniti nel perseguimento della democrazia e dei diritti umani universali”.

Qihanusskaya ha detto che Biden ha anche chiesto a suo marito un incontro “appassionato e umano”. “Voglio solo dirgli: ‘Non smettere di credere'”, ha detto di suo marito. “Voglio che sappia che il mondo intero è con lui”.

Ha anche visitato i funzionari delle Nazioni Unite a New York, nonché espatriati, accademici e leader aziendali a San Francisco e Los Angeles, alcuni dei quali hanno espresso interesse a investire in Bielorussia nei prossimi anni.

“Siamo in fase di rivoluzione, ma dobbiamo pensare al futuro”, ha detto.

Segnalazioni aggiuntive di Jasmine Cameron-Chileshe a Londra e Roman Olearchyk a Kiev