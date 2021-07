Il Libano nomina l’ex primo ministro Mikati nuovo primo ministro

Un miliardario libanese ed ex primo ministro per due mandati ha ottenuto un sostegno parlamentare sufficiente per diventare il nuovo candidato alla carica di primo ministro di questo travagliato paese. La terza persona dell’anno Tentativo di formare un governo a Beirut.

La maggior parte dei legislatori ha approvato la nomina del magnate delle telecomunicazioni Najib Mikati, 11 giorni dopo il suo predecessore Saad Hariri rinuncia agli sforzi Forma un nuovo governo. Il Libano non ha avuto un governo pienamente funzionante dalla devastante esplosione nel porto di Beirut lo scorso agosto.

La comunità internazionale esorta Beirut a sostituire il suo governo provvisorio con un gabinetto pienamente autorizzato in grado di negoziare un piano di salvataggio con il Fondo monetario internazionale e attuare le riforme tanto necessarie per il paese e il settore bancario. Hariri si è dimesso dopo non essere riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Michel Aoun, ed entrambi si sono incolpati a vicenda per non essere riusciti a formare un governo.

Lunedì, Mikati ha avvertito che “non ha la bacchetta magica” e ha chiesto al popolo libanese di unirsi e sostenere.

Il potente partito paramilitare e politico sostenuto dall’Iran Hezbollah è uno dei gruppi che sostengono Mikati, un attuale parlamentare della povera città di Tripoli, nel nord del Libano.

Mikati e suo fratello Taha (a quanto si dice anche lui miliardario) sono i co-fondatori di M1 Group, un grande conglomerato che in origine era una società di telecomunicazioni libanese durante la guerra civile del 1975-1990.

In seguito alla diffusione di voci secondo cui Mikati è stato designato come il dollaro USA, la valuta in caduta libera del Libano ha invertito il suo recente grave declino, passando da un minimo di 23.000 sterline una settimana fa a 16.600 sterline lunedì mattina.

Ma Mikati, un politico veterano che è stato primo ministro nel 2005 e nel 2011, non è una scelta popolare. Le manifestazioni giovanili scoppiate nell’ottobre 2019 hanno chiesto il licenziamento delle élite politiche libanesi accusate di corruzione e incompetenza.

Un pubblico ministero ha intentato una causa contro Mikati dopo la protesta, accusandolo di aver beneficiato ingiustamente di prestiti immobiliari sovvenzionati dallo stato. Ha negato qualsiasi illecito.

Sebbene vi sia un urgente bisogno di un governo in grado di promuovere le riforme e negoziare un salvataggio con il Fondo monetario internazionale, gli analisti affermano che è improbabile che si formi un governo prima delle elezioni parlamentari del prossimo anno.

Il Libano soffre della peggiore crisi economica in tempo di pace, con interruzioni di corrente e C’è una carenza generale di carburante e medicineIl paese è nel mezzo dell’iperinflazione e le istituzioni statali come l’esercito avvertono che sono sull’orlo del collasso. Altri paesi affermano che, a meno che non venga frenata la spesa pubblica corrotta e dispendiosa, non sono disposti a fornire assistenza a questo paese mediterraneo con una popolazione di circa 7 milioni.

La Francia guida la comunità internazionale a chiedere la formazione di un nuovo governo in Libano, precedentemente autorizzato dalla Francia.Ministro degli esteri del mese dell’UE Accetta le sanzioni Opporsi ai responsabili del ritardo nella formazione del gabinetto.