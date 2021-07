Il liquidatore ha svelato il sipario sull’impero della moda di Philip Green

Share it

Mazars è stato incaricato di liquidare l’Arcadia Group of Companies, ponendo fine a un impero della moda e aiutando Sir Philip Green a diventare uno degli imprenditori al dettaglio più ricchi e brillanti del Regno Unito.

Ciò ha segnato la vergognosa fine del gruppo che Green ha acquistato per £ 850 milioni nel 2002. Tre anni dopo, il gruppo ha pagato £ 1,2 miliardi in dividendi esentasse alla moglie del magnate a Monaco.

Sebbene abbia perso quote di mercato da quando Kate Moss ha aperto il suo flagship store Topshop sulla Fifth Avenue a New York nei suoi anni gloriosi, Arcadia aveva ancora circa 13.000 dipendenti prima di entrare nella gestione nel novembre dello scorso anno. Secondo il rapporto dell’amministratore, solo poche persone stanno attualmente partecipando allo scioglimento dell’organizzazione.

L’obiettivo di Mazars è recuperare almeno 30 milioni di sterline, principalmente dal coordinamento dei prestiti interaziendali e dalla liquidazione di molte società che compongono Arcadia.

Questo processo può richiedere fino a un anno.Il principale beneficiario potrebbe essere il servizio delle entrate e delle dogane del Regno Unito, che è uno dei maggiori creditori non garantiti, ma le autorità fiscali non recupereranno l’intero importo dovuto.

I manager della principale holding hanno recuperato quasi 250 milioni di sterline, principalmente dalla cessione di Topshop ad Asos per 295 milioni di sterline, che ha permesso di rimborsare i prestiti intercompany.

Hilco, un’altra società di riciclaggio professionale, ha venduto all’asta la maggior parte delle sedi occidentali del gruppo all’inizio di quest’anno, tra cui un Suite Executive Progettato da un’azienda di proprietà della moglie di Green, Tina.

Secondo recenti rapporti di gestione, una parte dei proventi della vendita di due negozi di proprietà e gli sconti pagati per le aliquote dell’imposta commerciale sono ancora da realizzare.

Anche il contratto di locazione a lungo termine di una proprietà di 137.000 piedi quadrati in Oxford Street è ancora in corso, con il flagship store Topshop. Elencato Vendere o affittare. Prima della pandemia di coronavirus, si pensava valesse più di 400 milioni di sterline, ma aveva una garanzia di prestito di 300 milioni di sterline.

È probabile che il creditore pignoratizio venga interamente rimborsato. Includono HSBC e Bank of Scotland, oltre a Tina Green, che ha fornito un mutuo di 50 milioni di sterline al gruppo, e il centro di distribuzione è stato venduto.

I creditori chirografari che rivendicano quasi 1,8 miliardi di sterline riceveranno circa 10 penny.

L’esperto indipendente di pensioni John Ralph ha affermato che questo riciclaggio migliorerà completamente lo stato del piano pensionistico per evitare di dover essere salvato dal fondo di protezione pensionistica.

I suoi calcoli indicano che, finora, il pagamento per la vendita dei beni impegnati al fondo nell’ambito del precedente accordo, più il previsto recupero dei creditori chirografari e la donazione di 50 milioni di sterline di Tina Green, renderanno disponibili i fondi del “buyout”. è stato ridotto a circa 240 milioni di sterline. “Le basi.

Sebbene questo non sia sufficiente per pagare le pensioni complete ai membri del piano, può garantire ai membri circa il 10% in più dell’assistenza PPF.

“Ora che la polvere si è calmata, possiamo pensare a questo come a una grande influenza sui membri del piano pensionistico, sui regolatori delle pensioni, sul PPF e [Green] Se stesso”, ha detto.

Il verde ha rifiutato di commentare. PPF ha rifiutato di commentare.