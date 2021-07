Il livello di rischio dell’indice di qualità dell’aria di Hong Kong potrebbe raggiungere livelli severi-shareandstocks.com

Data: 25 luglio 2021 alle 10:24

Il dipartimento per la protezione ambientale del dipartimento per la protezione ambientale ha continuato a registrare livelli di inquinamento dell’aria superiori al normale dal 23 luglio. Il Dipartimento per la protezione ambientale prevede che più avanti nella giornata di oggi, l’indice di salute della qualità dell’aria di alcune stazioni di monitoraggio dell’aria generali e stradali potrebbe raggiungere livelli “seri” e l’inquinamento atmosferico rimarrà a un livello elevato durante i fine settimana.

Colpito dalla corrente discendente che circonda i fuochi d’artificio del ciclone tropicale, il tempo a Hong Kong è generalmente bello e molto caldo oggi, con foschia in alcune aree, e venti da deboli a moderati da ovest a nordovest portano un alto livello di ozono di fondo regionale e flusso d’aria livello di inquinamento delle particelle, che è anche dannoso per l’inquinamento atmosferico Diffusione del materiale. La luce solare durante il giorno favorisce il fenomeno dello smog fotochimico, causando la rapida formazione di ozono e particelle fini in sospensione nella regione del delta del fiume Pearl, e livelli di ozono più elevati accelereranno anche la formazione di biossido di azoto.

Secondo le previsioni dell’Osservatorio di Hong Kong, un flusso d’aria da sud-ovest dovrebbe portare acquazzoni sulla costa meridionale della Cina la prossima settimana. Il Dipartimento per la protezione dell’ambiente prevede che l’inquinamento atmosferico a Hong Kong rimarrà a un livello relativamente alto fino ad allora.

Quando il livello di rischio per la salute raggiunge un livello molto alto o grave, i bambini, gli anziani e i pazienti con malattie cardiache o respiratorie dovrebbero ridurre al minimo o evitare lo sforzo fisico e le attività all’aperto. Il pubblico in generale dovrebbe ridurre o ridurre al minimo lo sforzo fisico all’aperto e ridurre il tempo trascorso all’aperto, specialmente in luoghi con traffico intenso. Poiché gli effetti sulla salute degli inquinanti atmosferici variano da persona a persona, chiunque abbia domande o si sente male dovrebbe consultare il personale medico il prima possibile. Il pubblico può fare riferimento al sito web del Center for Health Protection (www.chp.gov.hk/tc/content/9/460/3557.html) per ulteriori informazioni sugli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico e sui relativi consigli sulla salute.

L’Education Bureau esorta le scuole a fare riferimento al sito web dell’Education Bureau per adottare misure appropriate per proteggere la salute degli studenti e continuare a monitorare i cambiamenti nell’indice. I relativi link sono i seguenti:

www.edb.gov.hk/tc/sch-admin/admin/about-activities/sch-activities-guidelines/index.html.

Quando l’indice di salute della qualità dell’aria è a un livello molto elevato, i datori di lavoro dei dipendenti impegnati in lavori manuali all’aperto dovrebbero valutare i rischi del lavoro all’aperto e adottare le precauzioni appropriate per proteggere la salute dei dipendenti, come ridurre lo sforzo fisico all’aperto e il tempo trascorso all’aperto, soprattutto in un luogo con traffico intenso. Quando è a un livello serio, tutti i datori di lavoro di dipendenti all’aperto dovrebbero valutare i rischi del lavoro all’aperto e prendere le precauzioni appropriate per proteggere la salute dei dipendenti.

