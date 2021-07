Il Liverpool perde lo status di Patrimonio dell’Umanità a causa di problemi di ricostruzione

Share it

L’UNESCO ha privato il Liverpool del suo status di Patrimonio dell’Umanità perché l’agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver causato danni “irreversibili” al valore culturale delle città britanniche, compreso il progetto di costruzione da 500 milioni di sterline per la squadra di calcio della Premier League Everton.

I leader politici e imprenditoriali locali hanno condannato l’inganno Decidere Il Comitato del patrimonio mondiale dell’UNESCO ha rimosso “Liverpool, una città commerciale marittima” dalla sua lista dei siti culturali globali in un incontro in Cina.

Il sindaco di Liverpool, Joanne Anderson, ha scritto in una lettera: “Mi sento un po’ frustrato per questo perché credo che molte persone che amano la nostra città saranno così”. Blog online“Sono triste perché penso che l’UNESCO sia totalmente sbagliato”.

La decisione successiva Concentrati sull’anno L’impatto del piano di ricostruzione dell’UNESCO sulle aree giudicate “testimonianze” dello sviluppo di Liverpool come potenza commerciale e di “tecnologie e metodi innovativi per la costruzione di terminal e la gestione dei porti” dal XVIII al XX secolo.

L’Everton progetta di costruire lo stadio Bramley-Moore Dock sul lungomare di Liverpool © PA



Comitato Stabilito I progetti infrastrutturali nel lungomare e nell’area del molo settentrionale della base hanno provocato “un grave deterioramento e una perdita irreversibile del suo valore culturale”, e ulteriori progetti, tra cui il nuovo stadio dell’Everton, hanno aggiunto “minacce identificate”.

Everton Piano La costruzione di uno stadio con una capacità di 52.888 persone è iniziata questo mese a Bramley-Moore Dock.

Liverpool è il terzo sito a perdere il suo status di Patrimonio dell’Umanità dopo la Valle dell’Elba a Dresda, in Germania, e l’Arabian Antelope Sanctuary in Oman. Questa decisione mette in luce la tensione tra conservazione e sviluppo economico.

Tuttavia, in a Confutazione dettagliata Per quanto riguarda la decisione del Comitato dell’UNESCO, il Gruppo di lavoro sul patrimonio mondiale del sindaco di Liverpool ha insistito sul fatto che il piano della città britannica mostra che la crescita e la conservazione possono essere “sostenuta a vicenda” e che rimarrà un “esempio principale di sviluppo basato sul patrimonio”.

Il gruppo di lavoro ha affermato che è tradizione di Liverpool costruire edifici grandi e alti e tamponare banchine, aggiungendo che l’Everton Stadium è una parte fondamentale del puzzle economico della città, che trasformerà il lungomare e finanzierà l’attuale patrimonio portuale arrugginito.

“Un nuovo stadio di calcio non danneggerà l’attuale Bramley-Moore Wharf e fornirà l’opportunità di spiegare il ruolo del sito e del Liverpool nella tratta degli schiavi”, ha affermato il gruppo di lavoro.

Paul Cherpeau, amministratore delegato della Camera di commercio di Liverpool, ha affermato che perdere lo status di Patrimonio dell’Umanità è solo “un colpo per uccidere”.

“Abbiamo un’economia turistica di alta qualità. È improbabile che questa decisione sbagliata venga gravemente interrotta. Dobbiamo andare avanti con fiducia e continuare a portare avanti progetti che possano rafforzare ulteriormente il nostro futuro economico senza diluire il nostro glorioso passato”, afferma Cherpeau.

Nel suo blog, Anderson ha insistito sul fatto che l’UNESCO stesso sarebbe stato danneggiato dalla sua decisione e ha citato il testo di “Non camminerai mai da solo”, una canzone usata dai fan del rivale dell’Everton, il Liverpool Football Club, per l’inno nazionale del club. “Continuiamo”, ha scritto. “A testa alta, pieno di speranza nel mio cuore.”