Il lunedì è il giorno della resa della Gran Bretagna, non il giorno della libertà

L’autore è un commentatore scientifico

Slegati la maschera! Ascolta gli applausi pieni di virus! Lunedì è il Freedom Day, quando l’Inghilterra eliminerà le restrizioni sul coronavirus in mezzo a un’ondata di trasmissione.

Ora ci sono 54.000 nuove infezioni ogni giorno. Tuttavia, le aziende possono ancora aprire i battenti. L’obbligo di indossare le mascherine è obsoleto e i requisiti legali per il distanziamento sociale sono stati limitati.

Il governo ha affermato che l’ondata di malattie in estate è migliore dell’ondata di malattie in inverno e ha insistito sul fatto che dobbiamo imparare a convivere con il virus e trasferire la responsabilità della gestione della pandemia agli individui e alle imprese. In effetti, lunedì è stato il giorno della resa, poiché l’Inghilterra ha sventolato bandiera bianca sul virus e ha iniziato a implementare una strategia di infezione su larga scala.

In una lettera all’organizzazione Lancet Medical JournalPiù di 100 medici e scienziati hanno condannato “esperimenti pericolosi e non etici”.virologo raccontare Il Financial Times ha affermato che questo era il segreto del disastro, mentre Mike Ryan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che questa pratica ha mostrato “vuoto morale e Stupidità epidemiologica“.

La revoca delle restrizioni ignora le persone che sono clinicamente estremamente vulnerabili: o non possono essere vaccinate o il vaccino non funziona bene per loro. Si stima che ci siano 3,8 m per proteggere la propria sicurezza. Sebbene i loro figli abbiano ricevuto vaccini approvati per i bambini di età superiore ai 12 anni, non hanno diritto all’immunizzazione e, se vanno a scuola, possono portare a casa la variante rampante del Delta.Riacquistare la libertà di certe volontà certain Fine loro.

La decisione del governo di trattare le mascherine come una responsabilità personale aggrava questo rischio. Questo è un fraintendimento della scienza. La maschera facciale riduce la quantità di virus aerosol espulso da chi lo indossa infetto e riduce anche la quantità inalata da altri indossatori. La mia scelta di coprire (o non coprire) influenzerà il tuo rischio; le tue decisioni modellano le mie. I lavoratori che si affidano ai trasporti pubblici devono ora sostenere i rischi che gli altri scelgono.Saggiamente, il sindaco di Londra è intervenuto per richiedere l’uso di mascherine sulla rete di trasporti londinese; hanno anche Soggiorna in Galles e Scozia.

La struttura del tutto o niente di “comando e libertà” sta distruggendo la solidarietà sociale e Facilitare il processo decisionale in caso di pandemia pandemicSecondo John Cogon, professore di diritto e commentatore di etica dell’Università di Bristol, “non possiamo e non vogliamo vivere con il punto di vista del completo governo legale o della completa libertà personale”. Libertà significa permettere alle nostre bocche e alle nostre narici. L’idea di le emissioni casuali, anche sui veicoli durante le ore di punta, sono una sorprendente perdita di prospettiva durante una pandemia causata da malattie trasportate dall’aria.

Tutte le uova sono ora nel cestino delle vaccinazioni: a partire dal 16 luglio, circa 35 milioni di uova nel Regno Unito sono state completamente vaccinate; altri 11 milioni hanno ricevuto la prima dose. I colpi stanno diminuendo, ma non possono eliminare ricoveri e decessi. Non siamo immunità di gregge, i giovani che non sono stati vaccinati avranno più infezioni. Sebbene l’impatto di Covid-19 sia relativamente piccolo, la diffusione esponenziale significa che piccole percentuali possono espandersi rapidamente in grandi numeri assoluti.I bambini sotto i 50 anni che sono stati ricoverati in ospedale a causa del danno d’organo sinistro di Covid-19 Quasi altrettanto frequente Da paziente anziano.

Il governo esorta gli inglesi a essere liberi ma cauti e l’autoisolamento del Primo Ministro e del Primo Ministro aggrava questo messaggio misto crolloSi chiede al pubblico di non scuotere la libertà così restituita. Come per i limiti di velocità e le cinture di sicurezza, i ministri dovrebbero assumersi la responsabilità e stabilire regole.Israele e Paesi Bassi Reimporre restrizioni Dopo aver intrapreso la stessa strada prematura verso la libertà.

Le infezioni su larga scala possono inondare gli ospedali, licenziare i lavoratori, far ammalare i giovani e i fragili e produrre varianti resistenti ai vaccini, il che può portare a ulteriori blocchi e, in definitiva, a una riduzione della libertà. Questo non è imparare a convivere con il Covid-19, ma soccombere ad esso.