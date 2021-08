Il massimo partito conservatore avverte Johnson di non declassare Sunak

Dopo le notizie nel fine settimana secondo cui il primo ministro britannico ha minacciato di declassare il suo primo ministro, gli alti parlamentari conservatori hanno avvertito Boris Johnson di non opporsi a Rich Sunak.

La tensione tra le due figure di spicco del governo britannico ha in piedi Conflitti politici in materia di spesa e tassazione. Johnson è desideroso di investire di più nel servizio sanitario nazionale e nel suo programma di “aggiornamento” per affrontare la disuguaglianza regionale.Ma Sunak è preoccupato per l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse e vuole controllare la spesa perché il Regno Unito 2.2 tonnellate di debito Raggiunto il livello più alto dai primi anni ’60.

Secondo i media, Johnson ha sollevato la possibilità di trasferire Sunak all’inizio della scorsa settimana, il che ha ulteriormente evidenziato la tensione tra i due paesi.

Il primo ministro si è sentito “colpo” in una lettera trapelata a Johnson, in cui Johnson ha chiesto un significativo allentamento delle restrizioni di viaggio prima dell’annuncio della scorsa settimana. secondo Al Sunday Times. Secondo i rapporti, ha suggerito ai suoi assistenti che “forse è ora che Rishi diventi il ​​prossimo ministro della Salute”.

Downing Street e il Ministero delle Finanze hanno rifiutato di commentare il rapporto.

Un influente membro del governo ha avvertito domenica che, data la reputazione e l’abilità di Sunak tra i parlamentari, qualsiasi minaccia di cambiare il primo ministro potrebbe ritorcersi contro.

Perdere un primo ministro può essere considerata una disgrazia; perdere due sguardi negligenti

“Rishi ha chiarito che odia i consumi stupidi. Si oppone al blocco e dà priorità alla crescita economica. Rappresenta un insieme di idee. Fatta eccezione per la Brexit, Boris no”, ha detto il ministro, aggiungendo che il sostegno del Partito parlamentare conservatore è in “50:50” diviso tra i due.

Un altro membro del Congresso anziano ha affermato che Johnson non era qualificato per spostarlo. “Non può farlo, è ovvio per tutti. Perdere un primo ministro può essere considerata una disgrazia; perderne due sembra una disattenzione”, hanno detto, riferendosi a Dare le dimissioni Sajid Javid è diventato primo ministro l’anno scorso.Dopo Matt Hancock, Javid è stato nominato Ministro della Salute a giugno Dare le dimissioni.

Sunak è più popolare di Johnson nel Partito Conservatore di base.Secondo a Sondaggi recenti Il sito web di ConservativeHome mostra che la soddisfazione netta del primo ministro con i membri del partito è di +74 punti, mentre quella di Johnson è solo +3.

Tuttavia, un ministro del governo ha dichiarato che anche se il primo ministro decidesse di spostare Sunak, la maggior parte dei parlamentari conservatori lo sosterrà. “Questo è un regalo del Primo Ministro e Rishi deve ricordarlo. La lealtà del partito parlamentare rimane in gran parte a Boris”.

Un alto funzionario del governo ha affermato che l’idea di retrocedere Sunak era “completamente infondata”.

Un alleato di Johnson ha affermato che è più probabile che utilizzi il prossimo rimpasto di governo per promuovere ministri paragonabili a Sunak.

“Il modo più semplice di Boris per combatterlo è aggiungere più manodopera nel prossimo shuffle. Non dovresti mai essere lasciato con un erede ovvio. Ce ne sono troppo pochi al momento, il che significa che tutti sono attratti da Rishi”, dicono.

Rispettati

Alcuni a Whitehall credono che le tensioni politiche tra Johnson e Sunak siano state esagerate. Un funzionario a conoscenza della situazione ha dichiarato: “Penso che il conflitto sia un po’ esagerato”.

Un membro anziano del Tesoro ha dichiarato che il cancelliere è “concentrato solo sull’assicurare la ripresa economica del Paese e continuare a proteggere e creare posti di lavoro”.

Un membro anziano dell’amministrazione Johnson ha predetto che ulteriori conseguenze sono improbabili. “Non credo che vedremo un vero stimolo”, ma hanno riconosciuto che le differenze politiche devono essere eliminate.

Il ministro ha affermato il 10 che il comportamento di Sunak è stato “molto insoddisfatto”, “soprattutto perché alcune delle cose più costose fatte durante la pandemia sono state di Rishi, come l’80% delle ferie dello stipendio. Non c’è dubbio che le tasse devono aumentare. Per pagare il prezzo per questo. Ma sembra che abbiano fatto tutto il resto, come occuparsi di dichiarazioni, promesse o arretrati”.