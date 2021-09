Il massimo repubblicano alla Camera dei rappresentanti ha detto che talebani, americani e afgani hanno “ospitato” 6 aerei

Il vertice della commissione per gli affari esteri repubblicano della Camera ha dichiarato domenica che i talebani hanno bloccato sei piani per cittadini americani e interpreti afgani di lasciare l’Afghanistan, accusando i gruppi militanti di tenere i voli come “ostaggi”.

Washington, DC-10 marzo: Il rappresentante dei membri della classifica Michael McCall (R-TX) parla mentre il Segretario di Stato americano… [+] Il 10 marzo 2021, il governo dello stato Anthony Brinken ha testimoniato davanti alla commissione per gli affari esteri della Camera a Capitol Hill a Washington, DC. Brinken dovrebbe mettere in discussione le priorità dell’amministrazione Biden per la politica estera degli Stati Uniti. (Foto: Ting Shen-Pool/Getty Images)

Getty Images

Rep. Michael McCall (R-Texas) ha affermato in una dichiarazione Fox News Sunday colloquio Sei aerei sono stati parcheggiati all’aeroporto internazionale di Mazar-e-Sharif “negli ultimi giorni”, e questa informazione sembra provenire da una e-mail inviata dal Dipartimento di Stato ai membri del Congresso. McCall ha affermato che questi voli saranno tenuti in ostaggio prima che gli Stati Uniti riconoscano i talebani come potere legale in Afghanistan perché ora controllano la maggior parte del paese, ma finora i funzionari statunitensi hanno Rifiutare Da questa parte. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha detto ai legislatori che questi voli saranno autorizzati a volare a Doha, in Qatar, dove gli Stati Uniti hanno elaborato le domande per visti di immigrazione speciali per gli afgani, “se i talebani accettano di decollare”, secondo i rapporti. Notizie CBS. Forbes L’ufficio McCall, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato sono stati contattati per commenti.

