Il master plan europeo sul clima mira a ridurre le emissioni entro dieci anni Reuters

Kate Arnet

Bruxelles (Reuters)-Questa settimana, l’UE assumerà un ruolo guida nell’adozione di misure di politica climatica tra i maggiori emettitori di gas serra al mondo e ha formulato una serie di piani ambiziosi per ridurre significativamente le emissioni nel prossimo decennio.

Se approvate, queste politiche consentiranno all’Unione europea, la terza economia mondiale, di intraprendere l’obiettivo di ridurre le emissioni del riscaldamento globale del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Il pacchetto “adatto per 55 persone” pubblicato mercoledì dovrà ancora affrontare mesi di negoziati tra 27 paesi dell’UE e il Parlamento europeo.

Altre importanti economie, tra cui Cina e Stati Uniti, i due principali produttori di emissioni al mondo, si sono impegnate a raggiungere emissioni nette pari a zero e gli scienziati affermano che il mondo deve raggiungere questo obiettivo entro il 2050 per evitare un catastrofico cambiamento climatico.

Tuttavia, l’UE è il primo paese a riformare in modo completo la propria legislazione per promuovere i 25 milioni di aziende dell’UE e quasi 1 miliardo di persone a compiere scelte più rispettose dell’ambiente entro questo decennio.

“Ognuno ha un obiettivo. Ma trasformarlo in politiche che portino a riduzioni reali delle emissioni è la parte più difficile”, ha affermato Jos Delbeck, un ex dirigente politico che ha sviluppato alcune delle principali politiche climatiche dell’UE.

Entro il 2019, le emissioni dell’UE sono state ridotte del 24% rispetto ai livelli del 1990. Il restante 31% raggiungerà l’obiettivo del 55% e ci vorranno solo 9 anni.

Piena economia

La Commissione europea proporrà mercoledì 12 politiche, mirate a quattro aree: energia, industria, trasporti e riscaldamento degli edifici.

Le emissioni del settore energetico europeo stanno diminuendo rapidamente, ma altri settori ristagnano.

Le emissioni di automobili, aerei e navi, che rappresentano un quarto del totale dell’UE, sono in aumento. Gli edifici generano un terzo delle emissioni dell’UE e, come le fabbriche in Europa, molte famiglie utilizzano il calore generato dai combustibili fossili.

In breve, la maggior parte delle misure proposte incoraggerà le aziende ei consumatori a scegliere alternative più rispettose dell’ambiente rispetto alle alternative inquinanti.

Ad esempio, la bozza di una proposta trapelata imporrà per la prima volta una tassa sul carburante per aerei inquinante e concederà al carburante per aerei a basse emissioni di carbonio un’esenzione fiscale di 10 anni. Si prevede inoltre che la riforma del mercato del carbonio dell’UE aumenterà il costo dell’anidride carbonica per le industrie, le centrali elettriche e le compagnie aeree e costringerà le navi a pagare per l’inquinamento.

L’elenco delle proposte è lungo. Standard UE più rigorosi per il biossido di carbonio delle auto potrebbero vietare efficacemente la vendita di nuove auto a benzina e diesel nel 2035. I paesi dell’UE dovranno affrontare obiettivi più ambiziosi per espandere le energie rinnovabili.

Bruxelles annuncerà anche i dettagli della sua prima tariffa mondiale al confine con il carbonio, con l’obiettivo di importare beni ad alte emissioni prodotti all’estero, come acciaio e cemento. Ciò mette a disagio i partner commerciali dell’UE, tra cui Russia e Cina.

La politica climatica ritorna

Mentre i paesi dell’UE e il Parlamento europeo negoziano la proposta, la strada politica da percorrere potrebbe essere accidentata.

Questi piani hanno messo in luce le familiari spaccature tra i più ricchi paesi dell’Unione Europea occidentale e nordica, dove le vendite di veicoli elettrici sono in aumento, e i paesi più poveri dell’Est, che si preoccupano dei costi sociali della separazione economica dal carbone.

Le capitali degli Stati membri dell’UE sono particolarmente preoccupate per il piano della Commissione europea di lanciare un mercato del carbonio per i trasporti e il riscaldamento domestico, che potrebbe aumentare i costi del carburante domestico.

Il comitato si è impegnato a istituire un fondo sociale per proteggere le famiglie a basso reddito dai costi e sollecita i paesi a utilizzare il fondo di recupero COVID-19 dell’UE da 800 miliardi di euro per aiutare le persone a isolare le case e creare posti di lavoro nelle tecnologie pulite come l’idrogeno.

La presentazione di “Fit for 55” renderà i cittadini dell’UE più consapevoli della politica climatica che mai, mettendo alla prova l’ampio sostegno del pubblico europeo per un’azione per il clima ambiziosa.

Manon Dufour di E3G, un think tank indipendente sul cambiamento climatico, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che questo piano è emerso durante una crisi socio-economica su larga scala”. L’UE “deve prestare maggiore attenzione all’impatto sociale”.

I responsabili politici si stanno anche preparando per una tempesta di lobby del settore. Le industrie dell’acciaio e del cemento in Europa si stanno già opponendo ai piani per porre fine ai permessi gratuiti per le emissioni di anidride carbonica e costringere i produttori a pagare di più in caso di inquinamento.

I tentativi passati di rafforzare gli standard di anidride carbonica per le case automobilistiche hanno incontrato una forte opposizione del settore. Ma poiché giganti europei come Volkswagen (DE:) si sono impegnati a porre fine alle vendite di motori a combustione interna in Europa nel 2030, alcuni governi hanno affermato che è tempo che i ritardatari si uniscano.

Parlando di una potenziale proposta per vietare la vendita di nuovi veicoli a combustione interna entro il 2035, un diplomatico dell’UE ha affermato: “Il comitato ha sostanzialmente bisogno di svegliarsi e annusare il caffè: ora è il momento di incorporarlo effettivamente nella legislazione”.

Vantaggio del primo giocatore (DIS)

Con il suo primo pacchetto mondiale, l’UE mira anche a rafforzare la sua leadership climatica globale. Tuttavia, non è chiaro se ciò sia sufficiente per indurre altre grandi economie a intraprendere azioni altrettanto ambiziose alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Glasgow, in Scozia, a novembre.

“La sfida è che altri grandi attori, in particolare Cina e Stati Uniti, devono essere coinvolti”, ha affermato Tom Levitt-Karnak, il principale stratega politico delle Nazioni Unite, prima dell’accordo di Parigi del 2015. “Resta da vedere se l’UE può raggiungere questo obiettivo diplomaticamente”.

Bruxelles ha affermato che ora è il momento di spingere la politica climatica europea nel mondo. La maggior parte dell’aumento diplomatico necessario riguarderà le tariffe alle frontiere del carbonio, che secondo l’UE metteranno le sue aziende su un piano di parità con i concorrenti in paesi con politiche sul carbonio più deboli.

Queste proposte spingeranno anche l’industria dell’UE a investire in costose tecnologie verdi. Un’azione tempestiva può dare alle aziende europee un vantaggio competitivo nella produzione di nuovi prodotti come l’acciaio a basso tenore di carbonio da idrogeno verde nel mercato globale, ma la produzione di questi prodotti costerà di più ai produttori.

“Alla fine di questa transizione, la nostra economia avrà un aspetto molto migliore e potremo controllare la crisi climatica”, ha detto la scorsa settimana alla CNN Frans Timmermans, commissario dell’UE per la politica climatica. “Questo è il punto.”

(Questa storia ha rivisto il numero nel paragrafo 7 dal 21% al 31%)