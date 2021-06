Il meccanismo di base dietro le transazioni elettroniche

Le transazioni elettroniche sono semplici: accedi al tuo account. Seleziona i titoli che desideri acquistare o vendere. Fare clic con il mouse o toccare lo schermo e la transazione avrà luogo. Dal punto di vista di un investitore, questo è semplice. Ma dietro le quinte, questo è un processo complesso supportato da una serie di tecnologie impressionanti. Le cose che una volta erano associate alle urla dei commercianti e ai gesti folli sono ora più strettamente legate agli statistici e ai programmatori di computer.

Punti chiave Il trading elettronico comporta l’apertura di un conto con un broker di tua scelta, inclusa la fornitura delle tue informazioni di contatto e informazioni finanziarie, per facilitare i trasferimenti elettronici tra la tua banca e il broker.

Quando effettui un ordine, una tecnologia sofisticata consente ai broker di interagire con tutte le borse valori che desiderano eseguire l’operazione e queste borse interagiscono con tutti i broker allo stesso tempo.

Il motore di corrispondenza del computer esegue un gran numero di transazioni ogni minuto e tutto il lavoro è supportato e disponibile per la revisione da parte di investitori, market maker e autorità di regolamentazione del governo.

Tutte le informazioni sono protette e archiviate dalla società fiduciaria di deposito, che è il registratore di tutte le transazioni finanziarie condotte dagli azionisti americani, quindi è garantito che nessuna informazione andrà persa.

Passaggio 1: apri un account

Il primo passo è Apri un conto con una società di brokeraggioQuesto può essere fatto elettronicamente o compilando e inviando l’apposito modulo. Devi fornire informazioni personali, come il tuo nome e indirizzo, in modo che la società possa identificarti, nonché alcune informazioni sul tuo livello di esperienza di investimento.Poi agenzia Puoi valutare se l’account che stai cercando è appropriato. Ad esempio, se non hai esperienza nel trading di azioni, ma desideri aprire un conto che ti permetta di fare trading con denaro preso in prestito (un Conto a margine), la tua domanda potrebbe essere respinta.

Il processo di apertura del conto ti consente anche di specificare il percorso elettronico tra il tuo conto bancario e il conto di intermediazione in modo che i fondi possano fluire in entrambe le direzioni. Se desideri aggiungere più fondi al tuo pool investibile, puoi semplicemente accedere al tuo account per trasferirlo dal tuo conto bancario al tuo conto di intermediazione.Allo stesso modo, se il tuo investimento genera reddito E hai bisogno di questi soldi per pagare il conto, puoi trasferirli dal tuo conto di intermediazione alla tua banca senza fare alcuna telefonata.Se non hai un conto in banca, puoi aprirne uno Conto del mercato monetario E usalo in un modo simile a un conto bancario.

Queste comodità elettroniche richiedono apparecchiature informatiche (come server) e supervisione umana per garantire che tutto sia impostato correttamente e funzioni come previsto. Quando sei pronto per fare trading, i requisiti tecnici diventano più complicati.

Il commercio elettronico offre un mercato sicuro per gli investitori e sistemi di protezione delle informazioni a livello di settore, ma non è privo di rischi: anche un piccolo guasto può avere un impatto enorme.

Ricerca pre-negoziazione

Prima di effettuare un ordine, potresti voler conoscere i titoli che stai pensando di acquistare.La maggior parte dei siti Web di intermediazione fornisce l’accesso rapporto di ricerca Questo ti aiuterà a prendere decisioni e Preventivo in tempo reale Indica il prezzo di negoziazione del titolo in un dato momento. I rapporti di ricerca verranno aggiornati regolarmente e caricati sul sito Web quando si visita. La quotazione è un problema molto più complicato perché la tecnologia deve tenere traccia di migliaia di punti dati relativi ai prezzi delle azioni e fornire questi dati immediatamente su richiesta.

Come funziona

Quando si effettua effettivamente un ordine, il livello di infrastruttura necessario per supportare il processo aumenta. La programmazione e la tecnologia devono facilitare l’inserimento dell’ordine e le varie scelte che comporta.

Innanzitutto, puoi scegliere il tipo di ordine che preferisci. Ordine di mercato Eseguire immediatamente. Ordine limite Può essere impostato per essere eseguito solo a un prezzo specifico, entro un limite di tempo specifico, che va da immediatamente a qualsiasi momento entro pochi mesi. Tutti gli investitori che utilizzano il sistema possono utilizzare queste opzioni contemporaneamente e devono lavorare in tempo reale.

Il prezzo di acquisto e la quantità delle scorte richiesti devono essere comunicati al mercato, il quale richiede che il sistema informatico della società di brokeraggio che ha effettuato l’ordine interagisca con il sistema informatico del mercato. Borsa in cui verrà acquistato il titoloIl sistema dello scambio deve interagire immediatamente e simultaneamente con tutti i sistemi delle società di brokeraggio, offrendo la vendita di azioni o cercando di acquistare azioni.

Per rendere le cose più complicate, l’interfaccia elettronica deve includere tutti gli scambi (Nasdaq, Borsa Valori di New YorkEcc), gli investitori possono scegliere di acquistare titoli da loro. L’interazione tra i sistemi deve eseguire la transazione e fornire il miglior prezzo per la transazione.Dimostrare ai regolatori Securities and Exchange Commission (SEC) Per eseguire le transazioni in modo tempestivo ed economico, il sistema deve conservare i registri delle transazioni.

Il motore di abbinamento computerizzato deve eseguire un gran numero di transazioni ogni minuto quando il mercato è aperto e procedere immediatamente e senza problemi. È necessario un sistema di backup per garantire che gli investitori possano accedere ai propri conti e possano negoziare ogni minuto in cui il mercato è aperto. Anche le autorità di regolamentazione del settore dei titoli, come la SEC, devono accedere alle informazioni contenute nei conti degli investitori.

Come proteggere le informazioni

I dati vengono salvati in Società fiduciaria di deposito, È il registratore responsabile della conservazione delle informazioni dettagliate di tutti gli azionisti negli Stati Uniti. DTCC è un holding Per le cinque Società di compensazione E un istituto di deposito, che la rende la più grande società di servizi finanziari al mondo impegnata in transazioni post-negoziazione. Questo archivio centrale funge da supporto, consentendo agli investitori di ripristinare le informazioni sul conto quando la società di brokeraggio responsabile di facilitare le transazioni degli investitori fallisce.

Dopo che la transazione è stata completata, la transazione deve essere confermata sia con l’acquirente che con il venditore. I dati devono essere rinviati al sistema, che raccoglie e visualizza i prezzi ad altri partecipanti al mercato per facilitare le transazioni nel mercato più ampio.

Fidelity Investments, Interactive Brokers, Charles Schwab, TradeStation e TD Ameritrade sono stati nominati i migliori broker online del 2019. Ultimo rapporto Dall’Enciclopedia degli investimenti.

Conserva i registri delle transazioni

I record delle transazioni devono essere archiviati in modo che i rapporti dei clienti e i clienti possano accedere ai dati online quando effettuano l’accesso. Conto di intermediazioneSu base continuativa, il sistema deve Ottieni dati per le azioni aziendali piace dividendi con Guadagni, Non solo mantiene aggiornato e accurato il saldo del conto dell’investitore, ma facilita anche la rendicontazione fiscale. Grandi quantità di dati devono essere continuamente tracciate, catturate e trasmesse.

Il sistema deve anche essere in grado di facilitare transazioni ricorrenti che sono regolarmente e regolarmente programmate. Deve essere supportato tutto, dai trasferimenti con i conti bancari personali degli investitori ai trasferimenti continui tra conti per fondi di conti, pagamenti di bollette, liquidazioni immobiliari e varie altre transazioni.

rischio

Il trading elettronico è una parte indispensabile del mercato finanziario. Dai guasti tecnici alle frodi vere, tutto danneggerà il funzionamento regolare ed efficiente di questi mercati, le società di intermediazione dei costi e metterà in discussione la credibilità del sistema finanziario. Anche piccoli difetti, come “Flash crash“Il 6 maggio 2010 può causare gravi danni. Un flash crash è un errore di transazione di breve durata che porta a Dow Jones Industrial Average In soli 20 minuti, è crollato di 998,5 punti. Il valore di mercato di oltre 1 trilione di dollari è scomparso. Al fine di correggere la situazione e dare tranquillità agli investitori, sono state cancellate 21.000 operazioni, tutte innescate da un ordine effettuato dal sistema informatico della società di brokeraggio nel mercato dei futures a causa di un malfunzionamento, che ha causato il diffondersi del panico del trading al mercato azionario.

Linea di fondo

Le transazioni elettroniche sono molto complesse e molto veloci. Fornisce accesso istantaneo a una vasta gamma di titoli e mercati. Il supporto dati include tutte le funzioni di reporting richieste dagli investitori e tutti i dati richiesti dalle autorità di regolamentazione. Include un ambiente sicuro per i dettagli dell’account personale e un repository a livello di settore progettato per garantire che nessun dato vada perso. Nonostante l’elevato volume di transazioni, il sistema è molto affidabile.Questo è un moderno miracolo tecnologico, disponibile solo per te Pochi dollari per transazione.