Il membro del Congresso chiede a Patel di apportare “correzioni urgenti” alle prove di asilo

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Yvette Cooper, presidente della commissione speciale per gli interni della Camera dei Comuni, ha chiesto a Priti Patel di apportare “correzioni e spiegazioni urgenti”. sono negoziati. Richiedente asilo Con il Regno Unito.

Il 21 luglio, Patel ha dichiarato al comitato che stava “discutendo attivamente di accordi bilaterali con gli Stati membri dell’UE” per aiutare i richiedenti asilo arrivati ​​nel Regno Unito a tornare. Ha menzionato specificamente i Paesi Bassi, il Belgio, la Germania e la Francia.

Questo problema è critico perché è politica britannica che gli immigrati dovrebbero essere costretti a chiedere asilo in qualsiasi paese terzo “sicuro” attraverso il quale arrivano nel Regno Unito.

Dall’inizio di quest’anno, il Ministero dell’Interno ha regolarmente Rifiutare Considera le domande di asilo che ritiene presentate da persone provenienti da qualsiasi paese “sicuro”.

Dopo la Brexit, il Regno Unito e l’Unione Europea o uno dei suoi Stati membri non hanno disposto il rimpatrio dei richiedenti asilo, il che mette in uno stato di incertezza chiunque sia ritenuto dal Regno Unito non soddisfare i requisiti.

Dati ufficiali Mostra che il Ministero degli Interni ha stabilito che 1.503 richiedenti asilo non erano ammissibili nel primo trimestre di quest’anno perché provenivano da un paese sicuro, ma nessuno è tornato con successo.

Sebbene alcuni aspetti della politica di asilo, come il trattamento delle domande di ricongiungimento familiare, siano di competenza degli Stati membri dell’UE, la Commissione europea ha a lungo considerato la politica di asilo globale come sua responsabilità. Tuttavia, Patel ha più volte affermato che raggiungerà accordi bilaterali con i singoli paesi.

Quando il comitato ha fatto pressione sulla questione, Patel ha affermato che non avrebbe fatto “commenti continui” sull’andamento dell’accordo di ritorno, ma ha affermato che il Regno Unito stava discutendo con “una serie di paesi in tutto il mondo”.

Il Segretario dell’Interno ha affermato che “è importante riconoscere che” il Regno Unito sta “discutendo attivamente di accordi bilaterali con gli Stati membri dell’UE” e ha aggiunto: “Ho trascorso molto tempo nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania. Sono stato anche con ieri sera. Parla con la mia controparte francese.”

Tuttavia, il ministero olandese della Giustizia e della Sicurezza ha dichiarato al Financial Times di non aver partecipato al processo per raggiungere un accordo bilaterale con il Regno Unito sul ritorno degli “immigrati irregolari”. Diceva: “Speriamo di raggiungere un tale accordo nel quadro europeo”.

Il ministero ha aggiunto di avere ancora un “dialogo costruttivo” con il Regno Unito su come porre fine all’immigrazione irregolare.

Bruno van der Plouim, ambasciatore belga a Londra, ha confermato che il governo belga sta discutendo anche con il Regno Unito come combattere il traffico di esseri umani.

Ma ha detto: “Parlando dell’accordo di ritorno… posso anche confermare che non ci sono trattative del genere con il Belgio”.

Il ministero dell’Interno tedesco ha dichiarato che la sua posizione di base è di non commentare il contenuto o l’andamento di alcun colloquio.

Ha aggiunto che in qualsiasi discussione con paesi terzi al di fuori dell’UE, “rispettare” sempre attentamente la linea tra le responsabilità degli Stati membri e l’UE.

Un diplomatico francese ha affermato che l’opinione del Paese secondo cui il ritorno dei migranti è una questione della Commissione europea e non degli Stati membri non è cambiata.

Il deputato laburista Cooper ha affermato che il comitato voleva “informazioni accurate” da tutti i testimoni, “in particolare dai ministri del governo”.

Ha aggiunto: “Il ministro degli Interni ha lasciato intendere che il dipartimento sta discutendo attivamente accordi di rimpatrio bilaterali con i Paesi Bassi e altri Stati membri dell’UE. In caso contrario, attendiamo con impazienza correzioni e spiegazioni urgenti”.

Il ministero dell’Interno ha insistito sul fatto che le parole di Patel fossero state fraintese.

“Rifiutiamo totalmente questo suggerimento”, ha detto. “Il ministro dell’Interno ha chiarito che non forniremo commenti continui sull’accordo di rimpatrio e ha sottolineato come lavoreremo con i partner internazionali per affrontare il problema dell’immigrazione clandestina”.