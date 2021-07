Il meme della settimana n. 2 sulla criptovaluta di DailyCoin + l’iniezione di Elon Musk di DailyCoin

Il meme di criptovaluta della settimana #2 di DailyCoin + iniezione di Elon Musk



Tutti i meme della grandine. Sebbene le criptovalute siano tornate verdi dopo il calo, potrebbe essere più interessante guardare i meme della scorsa settimana. È una strana sensazione quando il meta umorismo diventa meta umorismo, quindi non dubitare, se li guardi dalla giusta angolazione, a volte i meme possono farti risparmiare denaro!

Settimana della paura

I principianti tendono ad assumere l’aspetto di questo gatto ogni volta che si bagnano. Credono che stia accadendo la fine del mondo e, in effetti, questa fluttuazione delle criptovalute dovrebbe verificarsi ogni pochi mesi.Per coloro che hanno già imparato questo, guarda questo ridicolo gatto

Gli investitori vedono di nuovo la tendenza #cryptocrash pic.twitter.com/mXFswif33b — Abdul Mujeeb (@abdulmujeebmse1) 20 luglio 2021

#btc #eth #ada #link #doge #matic #icp #fil #aave #egld #rune pic.twitter.com/lOBw0YFALW — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) 19 luglio 2021

Direzione sbagliata, DOGE

Dal gatto al cane. In effetti, la comunità cripto non è ancora sicura di quale sia il loro preferito. Dopo l’ossessione di Elon Musk per Shiba Inu, potremmo tornare a gatti come gli antichi egizi. In questo caso, il titolo di questo tweet è assolutamente corretto per i cani: “Almeno è carino”.

Questa è la direzione sbagliata, $ doge (almeno è carino) pic.twitter.com/pbSSwrmpGy -Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) 19 luglio 2021

Le vite dei detentori di criptovalute

In termini di declino del mercato, anche Kraken, uno dei più grandi scambi di criptovalute, ha manipolato il sentimento di criptovaluta. È vero che il trading/holding è un lavoro onesto, ma d’altra parte forse vogliono segnalare un approccio sbagliato. chissà?

#Bitcoin hodlers ora pic.twitter.com/xCXVntDah6 — Scambio Kraken (@krakenfx) 18 luglio 2021

I regolatori controlleranno

Le normative sulla crittografia sono la vera storia della concorrenza. Alcuni paesi stanno lavorando sodo, mentre altri sono facili da implementare. Tuttavia, in entrambi i casi, la comunità cripto sembrava calma quando rideva di loro. Questo è ovviamente prima che avvenga la prossima grande migrazione di minatori.

Il governo che cerca di vietare #bitcoin è come… pic.twitter.com/uabno1vZI2 -Meme Hub (@BitcoinMemeHub) 19 luglio 2021

Iniezione meme di Elon Musk

Svegliato lunedì e controllato Twitter, non ci aspettavamo di scoprire che l’intero feed fosse inondato di meme di Elon Musk. Il burlone ha rilasciato 6 nuovi meme durante il fine settimana. Questo potrebbe essere quello che fanno le celebrità quando hanno tempo libero. Ma devi darglielo, alcuni meme sono buoni.

L’ultimo è pic.twitter.com/TcgwMSyjAy — Elon Musk (@elonmusk) 25 luglio 2021

pic.twitter.com/WofKUxe3ps — Elon Musk (@elonmusk) 26 luglio 2021

pic.twitter.com/C3xC2J0K0o — Elon Musk (@elonmusk) 25 luglio 2021

Meme Ethereum-Etiope

Venerdì, un caso speciale è successo a un tweet di Jack Dorsey, dove ha messo l’hashtag #ETH con la bandiera dell’Etiopia. Se vuoi saperne di più su cosa è successo, fai riferimento al nostro articolo su questa situazione.

pic.twitter.com/1DK6R9d1Gi — Bitcoin Meme Hub (@BitcoinMemeHub) 23 luglio 2021

pic.twitter.com/sE1Nggw3iy — Toni.Hodl (@Stacking_sats_) 22 luglio 2021

