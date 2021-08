Il mercato azionario australiano ha chiuso in ribasso; l’indice S&P/ASX 200 è sceso dello 0,61% da Investing.com

© Reuters. Il mercato azionario australiano ha chiuso in ribasso; l’indice S&P/ASX 200 è sceso dello 0,61%



Investing.com-Il mercato azionario australiano ha chiuso in ribasso lunedì, con ribassi delle azioni e di altri settori che hanno portato l’indice azionario al ribasso.

Alla chiusura di Sydney, l’indice è sceso dello 0,61%.

Il miglior interprete dell’incontro è A2 Milk Co., Ltd. (ASX:) è aumentato del 12,08% o 0,72 punti per chiudere a 6,68. allo stesso tempo, Rete di vendita auto Co., Ltd. (ASX:) è aumentato del 3,85% o 0,87 punti per chiudere a 23,46 e Austal gmbh (ASX:) è aumentato del 3,33% o 0,08 punti a 2,48 nel late trading.

Il titolo peggiore sul disco è stato Beach Energy Limited (ASX:), che è sceso del 9,92% (0,120 punti) e ha chiuso a 1,090. Bendigo And Adelaide Bank Ltd (ASX:) è sceso del 9,91% o 1,10 punti per chiudere a 10,00 e Perenti Global Ltd (ASX:) è sceso del 7,73% o 0,070 punti a 0,835.

Il numero di titoli in calo alla Borsa di Sydney ha superato l’aumento di 843 titoli, raggiungendo 564 e 372 rimasti invariati.

Il prezzo delle azioni di Beach Energy Ltd (ASX:) è sceso al minimo di 52 settimane; in calo del 9,92% o da 0,120 a 1,090. Il prezzo delle azioni di Carsales.Com Ltd (ASX:) è salito a un livello record: è aumentato del 3,85% o da 0,87 a 23,46.

Misura la volatilità implicita delle opzioni S&P/ASX 200 che sono aumentate dell’11,00% a 12,033.

I futures sull’oro con consegna a dicembre sono scesi dello 0,04%, o $ 0,80, a $ 1.777,40 per oncia troy. In termini di scambio di altre materie prime, il petrolio greggio con consegna a ottobre è sceso dell’1,82% o da 1,24 a 66,97 dollari USA al barile, mentre il contratto del greggio Brent di ottobre è sceso dell’1,61% o da 1,14 a 69,45 dollari USA al barile.

L’AUD/USD è sceso dello 0,41% a 0,7339, mentre l’AUD/JPY è sceso dello 0,24% a 80,23.

I future sull’indice del dollaro sono aumentati dello 0,05% a 92,562.