Il mercato azionario cinese rimbalza timidamente, la Fed non ha fretta di ridimensionare Reuters

© Reuters. Immagine del file: Il logo della Borsa di Hong Kong (HKEX) il 4 settembre 2020 a Pechino, Cina. REUTERS/Tingshu Wang



Autore: Wayne Cole

Sydney (Reuters)-I mercati azionari asiatici sono stati calmi giovedì poiché la Federal Reserve statunitense (Fed/FED) ha lasciato intendere di non essere ansiosa di tagliare le misure di stimolo, ma gli investitori erano fragili mentre gli investitori aspettano e vedono se Pechino può fermare il recente spargimento di sangue in Azioni cinesi.

Con il Senato che ha votato per anticipare la transazione da $ 1,2 trilioni, il tanto atteso disegno di legge sulle infrastrutture degli Stati Uniti ha anche alcune notizie incoraggianti.

Tuttavia, molto dipende dall’andamento del mercato cinese, in quanto ci sono rapporti secondo cui i regolatori hanno chiamato le banche durante la notte per alleviare le preoccupazioni del mercato sull’inasprimento delle normative nel settore dell’istruzione.

Ray Attrill, capo della strategia sui cambi di NAB, ha dichiarato: “Il messaggio è che nel sistema cinese di ‘socialismo con caratteristiche cinesi’, il profitto non è diventato una parolaccia, ma in alcune aree”.

“Resta da vedere quanto successo avrà il messaggio delle autorità nel gettare le basi per il più ampio mercato azionario cinese”.

Attualmente, le azioni blue chip sono in rialzo dell’1,4%, ma questa settimana sono ancora in calo di oltre il 5%, mentre sono aumentate dell’1,1%.

L’indice più ampio dell’MSCI Asia Pacific al di fuori del Giappone è rimbalzato dell’1,1% ed è sceso mercoledì al punto più basso dall’inizio di dicembre. È aumentato leggermente dello 0,4%, mentre la Corea del Sud è rimasta piatta.

I future sull’Euro Stoxx 50 sono scesi dello 0,2%. I futures Nasdaq sono scesi dello 0,3%, il che potrebbe essere trascinato al ribasso dal calo delle azioni di Facebook.

Facebook (Nasdaq:) È sceso del 3,5% dopo che la società ha avvertito che la crescita dei ricavi sarebbe “significativamente rallentata”, anche se ha riportato forti vendite pubblicitarie.

Quando la dichiarazione politica della Fed affermava che i suoi obiettivi economici avevano fatto “progressi”, il mercato oscillava da un giorno all’altro e sembrava che il giorno in cui avrebbe potuto iniziare a ridurre i suoi acquisti di asset su larga scala si stesse avvicinando.

Tuttavia, il presidente della Fed Jerome Powell è stato moderato, sottolineando che sono “ancora lontani” dal compiere progressi sostanziali nell’occupazione.

Michael Feroli, economista di JPMorgan Chase (NYSE:), ha dichiarato: “La differenza di tono tra la dichiarazione e la conferenza stampa potrebbe semplicemente riflettere il lato accomodante di Powell del comitato”.

“In ogni caso, ci sono altri tre rapporti sull’occupazione prima della riunione di novembre e altri due tra le riunioni di novembre e dicembre”, ha aggiunto. “Continuiamo ad aspettare l’annuncio di dicembre, anche se pensiamo che possa accadere a novembre”.

Il prossimo incontro della Fed non si terrà fino alla fine di settembre, il che libererà il mercato dal frenare le chiacchiere.

Sul fronte delle obbligazioni, il risultato finale è che il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso all’1,236% dopo un breve rialzo, non lontano dal recente minimo su cinque mesi dell’1,128%.

Anche l’andamento del dollaro USA è lo stesso: il dollaro USA è aumentato leggermente nella dichiarazione del FOMC, ma ha influenzato le osservazioni di Powell.

Ciò ha portato l’euro a 1,1846 USD, che è superiore al recente minimo di quattro mesi di 1,1750 USD.

Il cambio dollaro-yen è sceso a 109,70 yen, lontano dal massimo di 110,58 di inizio settimana. Tutti questi sono scesi a 92,236, fuori dal recente massimo di 93,194.

Nel mercato delle materie prime, l’oro è rimasto in disparte ad un prezzo di US $ 1.808 l’oncia e ora ha trascorso 17 giorni di negoziazione nell’intervallo di US $ 30.

Dopo che i dati hanno mostrato che le scorte sono scese ai livelli pre-pandemia, i prezzi del petrolio si sono rafforzati, riportando l’attenzione del mercato sull’offerta ridotta piuttosto che sull’aumento dei tassi di infezione da COVID-19.

Infine, è sceso di 7 centesimi a 74,67 dollari USA al barile, mentre il greggio statunitense è sceso di 4 centesimi a 72,35 dollari USA al barile.