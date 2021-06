Il mercato azionario danese ha chiuso in rialzo; alla chiusura, il mercato azionario danese era in rialzo; l’indice OMX Copenhagen 20 è salito dello 0,78% da Investing.com

Il titolo peggiore sul disco è stato Demand A/S (CSE:), che è sceso dell’1,18% (4,2 punti) e ha chiuso a 350,6. Stazione Spaziale Internazionale (CSE:) è sceso dell’1,10% o 1,50 punti per chiudere a 135,00 e Danske Bank A/S (CSE:) è sceso dello 0,91% o 1,1 punti a 114,0.

Il miglior interprete dell’incontro è Vestas Systems A/S (CSE:) è aumentato del 4,16% o 9,4 punti per chiudere a 235,6. Allo stesso tempo, Orsted A/S (CSE:) è aumentato del 3,88% o 33,80 punti per chiudere a 905,60 e Carlsberg A/SB (CSE:) è aumentato del 2,39% o 27,5 punti a 1178,5 nel late trading.

Investing.com-Il mercato azionario danese ha chiuso in rialzo mercoledì, con settori in rialzo che hanno portato l’indice azionario al rialzo.

