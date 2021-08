Il mercato azionario danese ha chiuso in rialzo; alla chiusura, il mercato azionario danese era in rialzo; OMX Copenhagen 20 è salito dell’1,68%. Fornito da: Investing.com

Il greggio con consegna a settembre è aumentato dell’1,66%, ovvero dell’1,13, a 69,28 dollari al barile. In altri aspetti del commercio di materie prime, il greggio Brent di ottobre con consegna è aumentato dell’1,53% o da 1,08 $ a 71,46 $ al barile, mentre il contratto future sull’oro di dicembre è sceso dello 0,43% o da 7,75 $ a 1806,75 $ per oncia troy.

Il prezzo delle azioni Novo Nordisk A/S Classe B (CSE:) è salito al massimo di 5 anni; è aumentato del 5,19% o del 31,7 fino a 642,7. Il prezzo delle azioni di Rockwool International B (CSE:) è salito a un livello record; è aumentato dell’1,24% o da 42 a 3429. Il prezzo delle azioni Coloplast A/S (CSE:) è salito a un livello record; è aumentato dell’1,24% o del 14,5 a 1182,5.

Alla Borsa di Copenaghen, il numero di titoli in calo ha superato il numero di titoli in aumento da 86 a 59, di cui 20 piatti.

Il titolo peggiore sul disco è stato Ambu A/S (CSE:), che è sceso del 2,66% (6,3 punti) e ha chiuso a 230,7. Orsted A/S (CSE:) è sceso dell’1,79% o 17,20 punti per chiudere a 946,00 e AP Moeller-Maersk A/SB (CSE:) è sceso dell’1,11% o 195 punti a 17.315.

Il miglior interprete dell’incontro è Novo Nordisk La Classe A/S B (CSE:) è salita del 5,19% o 31,7 punti per chiudere a 642,7. allo stesso tempo, Rock Wool International B (CSE:) è aumentato dell’1,24% o 42 punti per chiudere a 3429, e Coloplast A/S (CSE:) è aumentato dell’1,24% o 14,5 punti a 1182,5 negli ultimi scambi.

Investing.com-Il mercato azionario danese ha chiuso in rialzo giovedì, con settori in rialzo come e, che hanno portato l’indice azionario al rialzo.

© Reuters. Il mercato azionario danese ha chiuso in rialzo; alla chiusura, il mercato azionario danese era in rialzo; OMX Copenhagen 20 è salito dell’1,68%

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.