Il mercato azionario danese ha chiuso in rialzo; alla chiusura, il mercato azionario danese era in rialzo; OMX Copenhagen 20 è salito dello 0,70%. Fornito da: Investing.com

Il prezzo del greggio con consegna ad agosto è sceso dell’1,26%, o 0,93, a 73,12 dollari al barile. In altri aspetti del commercio di materie prime, il greggio Brent con consegna a settembre è sceso dell’1,27% o da 0,96 $ a 74,42 $ al barile, mentre il contratto future sull’oro di agosto è aumentato dello 0,11% o da 2,00 $ a 1779,80 $ per oncia troy.

La peggiore prestazione in questa sessione è stata Pandora A/S (CSE:) è sceso dell’1,91% o 16,6 punti per chiudere a 853,4. AP Moeller-Maersk A/SB (CSE:) è sceso dell’1,64% o 300 punti chiudendo a 17950, e AP Moeller-Maersk A/SA (CSE:) è sceso dell’1,53% o 270 punti a 17.370.

Il titolo con le migliori prestazioni sul disco è stato Ambu A/S (CSE:), che è aumentato del 2,63% (6,1 punti) per chiudere a 237,6. Allo stesso tempo, GN Store Nord (CSE:) è aumentato dell’1,94% o 10,6 punti per chiudere a 556,2 e Orsted A/S (CSE:) è aumentato dell’1,72% o 15,00 punti per chiudere a 885,60 nel late trading.

Investing.com-Il mercato azionario danese ha chiuso in rialzo lunedì, con settori in rialzo come e, portando l’indice azionario al rialzo.

