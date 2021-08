Il mercato azionario dell’Arabia Saudita è salito alla chiusura; Tadawul All Share è aumentato dello 0,63% da Investing.com

Il prezzo del greggio con consegna a ottobre è aumentato dello 0,34%, o $ 0,23, a $ 67,28 al barile. In altri aspetti del commercio di materie prime, il greggio Brent di ottobre con consegna è aumentato dello 0,47% o 0,33 a 69,84 dollari USA al barile, mentre il contratto future sull’oro di dicembre è sceso dello 0,32% o 5,65 a 1.784,15 dollari USA per oncia troy.

Alla Borsa dell’Arabia Saudita, il numero di titoli in calo superiore al numero di titoli in aumento variava da 126 a 68, che era piatto il 14.

Il titolo più debole sul disco è stato Amana Cooperative Insurance Co (SE:), che è sceso del 3,50% (2,10 punti) e ha chiuso a 57,90.Saudi Industrial Export Corporation (SE:) è sceso del 3,17% o 3,60 punti per chiudere a 109,80 e Tihama Pubblicità e relazioni pubbliche (SE:) sono scese del 3,11% o 1,60 punti a 49,90.

Il titolo più performante sul disco è stato Mouwasat Medical Services Company (SE:), che è cresciuto del 6,54% (12,80 punti) e ha chiuso a 208,40. Allo stesso tempo, la United Cooperative Insurance Company (SE:) è salita del 4,53% o 1,30 punti per chiudere a 30,00 e Saudi Paper Manufacturing Company (SE:) è aumentata del 4,37% o 2,70 punti per chiudere a 64,50 negli ultimi scambi.

Investing.com-Il mercato azionario dell’Arabia Saudita ha chiuso in rialzo martedì, con settori in rialzo che hanno portato l’indice azionario al rialzo.

© Reuters Il mercato azionario dell’Arabia Saudita ha chiuso in rialzo; Tadawul All Share è salito dello 0,63%

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.