Il mercato azionario dell’Arabia Saudita ha chiuso in rialzo alla chiusura; Tadawul All Share è aumentato dello 0,15% da Investing.com

© Reuters Il mercato azionario dell’Arabia Saudita ha chiuso in rialzo; Tadawul All Share è salito dello 0,15%



Investing.com-Il mercato azionario dell’Arabia Saudita ha chiuso in rialzo giovedì, con settori in rialzo che hanno portato l’indice azionario al rialzo.

Alla chiusura in Arabia Saudita, l’indice è salito dello 0,15%.

Il titolo più performante sul disco è stato Arriyadh Development Co. (SE:), che è cresciuto del 5,49% (1,50 punti) e ha chiuso a 28,80. Allo stesso tempo, Alkhorayef Water and Power Technologies Co (SE:) è aumentato del 4,07% o 5,00 punti per chiudere a 128,00; Rabigh Refining and Petrochemical Company (SE:) è aumentato del 3,77% o 1,00 punti per chiudere a 27,50 in late trading.

La peggiore prestazione in questa sessione è stata Assicurazione Cross Valley La società (SE:) è scesa del 6,43% o 3,40 punti per chiudere a 49,50. Nama Chemicals Co. (SE:) è sceso del 2,86% o 1,40 punti per chiudere a 47,50; National Gas & Industrialization Co. (SE:) è sceso del 2,73% o 1,20 punti per chiudere a 42,75.

Il numero di azioni in aumento sulla Borsa dell’Arabia Saudita ha superato il numero di azioni in calo da 103 a 93, di cui 9 hanno sostenuto l’appartamento.

Il prezzo delle azioni di Arriyadh Development Co. (SE:) è salito al massimo di 5 anni: è aumentato del 5,49% o da 1,50 a 28,80. Il prezzo delle azioni di Alkhoraef Water and Power Technologies Co (SE:) è salito a un livello record; è aumentato del 4,07% o da 5,00 a 128,00. Il prezzo delle azioni di Rabigh Refining & Petrochemical Co (SE:) è salito al massimo di 52 settimane; è aumentato del 3,77% o da 1,00 a 27,50.

Il prezzo del greggio con consegna ad agosto è sceso dello 0,89%, o $ 0,65, a 72,48 $ al barile. In altri aspetti del commercio di materie prime, il greggio Brent con consegna a settembre è sceso dello 0,88% o da 0,66 a 74,10 dollari al barile, mentre il contratto future sull’oro di agosto è sceso dello 0,15% o da 2,65 a 182,35 dollari per oncia troy.

EUR/SAR è sceso dello 0,13% a 4,4328, mentre USD/SAR è aumentato dello 0,01% a 3,7507.

I future sull’indice del dollaro sono saliti dello 0,10% a 92,500.