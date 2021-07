Il mercato azionario dell’Arabia Saudita ha chiuso in ribasso; Tadawul All Share è sceso dello 0,28% da Investing.com

Alla Borsa dell’Arabia Saudita, il numero di titoli in calo che ha superato il numero di titoli in calo variava da 128 a 64, che è rimasto invariato il 13.

Il titolo peggiore sul disco è stato United Cooperative Insurance Company (SE:), che è sceso del 3,58% (1,05 punti) e ha chiuso alle 28,30. AlAhli Fund of REITs (SE:) è sceso del 2,88% o 0,38 punti per chiudere a 12,82 e Alkabir Real Estate Investment Trust (SE:) è sceso del 2,81% o 0,28 punti a 9,70.

Il titolo con la migliore performance sul disco è stato Al Moammar Information Systems Co CJSC (SE:), che è aumentato del 7,90% (10,40 punti) e ha chiuso a 142,00. Contemporaneamente, Theeb Autonoleggio SJSC (SE:) è aumentato del 4,32% o 3,10 punti per chiudere a 74,90 e Saudi Ceramics Corporation (SE:) è aumentato del 3,61% o 2,10 punti a 60,20 negli ultimi scambi.

© Reuters. Il mercato azionario dell’Arabia Saudita ha chiuso in ribasso; Tadawul All Share è sceso dello 0,28%

