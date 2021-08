Il mercato azionario è caduto di nuovo. Ciò che ha causato il peggior calo da luglio.

Borsa Valori di New York

Indice Standard & Poor’s 500

Stabilirà il suo peggior calo di tre giorni da luglio. Il cielo inizia a cadere?

Sembra brutto. I futures sull’indice Standard & Poor’s 500 sono scesi dello 0,6% giovedì mattina, indicando che l’indice ha aperto circa 28 punti, o 0,6%, in calo.Questo

Dow Jones Industrial Average,

Allo stesso tempo, ogni mercato dei futures può diminuire di 237 punti o dello 0,7%.

Se il calo continua, questo sarà il terzo calo consecutivo per l’S&P 500, che è il calo consecutivo più lungo dalla serie di tre giorni terminata il 19 luglio. A questo ritmo, l’indice scenderà di circa il 2,4% in tre giorni, il peggior dopo il crollo di luglio.

Se si vogliono le ragioni del calo, poi, ce ne sono tante. Riduci gradualmente la paura Sebbene la Fed rimanga trasparente sul fatto che terminerà il suo programma di acquisto di obbligazioni il prima possibile, è ancora in cima alla lista. (Puoi trovare un grande articolo sul Wall Street Journal intitolato “I funzionari della Fed pesano sugli acquisti di asset che termineranno a metà del 2022“Un po’ più ovvio?)

Le preoccupazioni per il Covid continuano ad aumentare, Che sia il suo caso che ha costretto la Nuova Zelanda a chiudere, o il rapporto secondo cui l’effetto del vaccino sulla variante Delta non è così efficace come si pensava inizialmente. Ancora una volta, niente di tutto questo è nuovo, ma poi di nuovo, sarà il mercato a scegliere quando reagire, piuttosto che le persone con le tastiere.

Tuttavia, se ascolti il ​​trambusto della strada, sentirai che il mercato ha Ha bisogno di correzioneC’è del vero. L’indice S&P 500 è stato di oltre l’8% al di sopra della sua media mobile di 200 giorni in 198 giorni.Questo è il tempo più lungo in 40 anni e i cinque più lunghi nella storia. Dopo questi aumenti consecutivi, di solito ci saranno diversi mesi di scambi volatili e nei prossimi due mesi il rendimento medio è solo dello 0,3%. Jason Goepfert di Sundial Capital Research ha scritto: “Quando raggiunge la sua lunghezza attuale, altre super tendenze danno una pausa agli acquirenti”.

Certo, potrebbe essere solo agosto, afferma Nicholas Colas di DataTrek. Ha sottolineato che dal 1957, l’S&P 500 è generalmente aumentato o diminuito dell’1% una volta alla settimana, ma solo tre volte durante le prime sette settimane del terzo trimestre. Agosto, a causa della sua storia di bassi volumi e alta volatilità, sarà un buon momento per recuperare.

Ciò è particolarmente vero quando le azioni iniziano a muoversi di nuovo insieme. “[As] Così come ci piace il mercato azionario statunitense, dobbiamo rispettare sia il mercato ampio (l’improvviso aumento della correlazione) che la stagionalità (la volatilità a fine agosto)”, ha scritto Colas. “Entrambi ci diranno nei prossimi 2-3 Be prudente durante la settimana. “

Quindi fissalo. Qualunque sia la ragione, ora è il momento di far crollare il mercato azionario statunitense.

Scrivi a Ben Levisohn ben.levisohn@barrons.com