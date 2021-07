Il mercato azionario è caduto?Una cosa che non dovresti mai fare

Quando la borsa scende e il valore del tuo portafoglio scende, è facile chiedere a te stesso o al tuo consulente finanziario (se ne hai uno): “Devo ritirarmi dal mercato azionario?” Questo è comprensibile-ma è sbagliato. Invece, dovresti chiedere: “Cosa non dovrei fare?”

La risposta è semplice: niente panico. Quando le azioni scendono e il valore dei loro sudati fondi scende bruscamente, la vendita di panico è di solito la prima reazione delle persone.Ecco perché conosci il tuo know Tolleranza al rischio E come fluttuano i prezzi-chiamato volatilità-Ti influenzerà nel tuo portafoglio di investimenti.Gli investitori possono anche contribuire a ridurre il rischio di mercato coprendo il proprio portafoglio diversificazione, Che include la detenzione di vari investimenti.

Punti chiave Conoscere la tua tolleranza al rischio ti aiuterà a scegliere l’investimento che fa per te ed evitare il panico durante le crisi economiche.

Diversificare i portafogli di investimento tra le varie classi di attività può mitigare alcuni dei rischi durante i crolli del mercato.

Prova il simulatore di azioni (prima di investire in denaro reale) per ottenere informazioni sulla volatilità del mercato e sulla tua risposta emotiva ad esso.

Perché non dovrei farmi prendere dal panico?

Gli investimenti possono aiutarti a proteggere la tua vita da pensionato, fare l’uso più efficace dei tuoi risparmi e aumentare la tua ricchezza nei seguenti modi Interesse compostoQuindi, secondo il sondaggio Gallup del giugno 2020, perché il 45% degli americani sceglie di non investire in borsa? Gallup ritiene che il motivo sia la mancanza di fiducia nel mercato Crisi finanziaria del 2008 E la notevole volatilità del mercato nell’ultimo anno.

Secondo i dati Gallup, dal 2001 al 2008, una media del 62% degli adulti americani ha dichiarato di possedere azioni, un livello che da allora non è mai stato raggiunto.Il mercato azionario è caduto a causa di recessione economica O eventi esogeni come questo Pandemia di covid-19, Può testare molti principi di investimento, come la tolleranza al rischio e la diversificazione. È importante ricordare che il mercato è ciclico e che i ribassi delle azioni sono inevitabili. Ma la recessione è temporanea. È più saggio pensare a lungo termine piuttosto che vendere in panico quando il prezzo delle azioni è basso.

Gli investitori a lungo termine sanno che il mercato e l’economia alla fine si riprenderanno e gli investitori dovrebbero prepararsi per l’eventuale rimbalzo. Durante la crisi finanziaria del 2008, Crollo del mercato, Molti investitori hanno scaricato le loro partecipazioni. Tuttavia, il mercato ha toccato il fondo nel marzo 2009 e alla fine è salito al livello precedente o addirittura superiore. I venditori di panico potrebbero aver perso l’opportunità di aumentare il mercato, mentre gli investitori a lungo termine che sono rimasti sul mercato alla fine si sono ripresi e hanno ottenuto risultati migliori negli ultimi anni.

Questo vale anche per gli investitori che sono entrati nel panico (o non nel panico) nel mercato azionario a marzo 2020 Mercato orso per la prima volta in 11 anni Nell’impatto economico della pandemia globale. Non solo il mercato azionario è rimbalzato, Stabilisci un record Molte volte in seguito.

Piuttosto che rinunciare all’opportunità di fare più soldi con i tuoi soldi, è meglio sviluppare un Orso strategia di mercato Proteggi il tuo portafoglio di investimenti da risultati diversi. Puoi seguire i due passaggi seguenti per assicurarti di non commettere il primo errore quando il mercato azionario scende.

1. Conosci la tua tolleranza al rischio

Gli investitori possono ricordare la prima volta che hanno sperimentato una flessione del mercato. A dir poco, il rapido calo dei prezzi del portafoglio per gli investitori inesperti è preoccupante.Un modo per prevenire lo shock che ne consegue è quello di testare Simulatore di borsa Prima dell’investimento vero e proprio. Utilizzando il simulatore del mercato azionario, puoi gestire $ 100.000 di “denaro virtuale” e sperimentare il comune flusso e riflusso del mercato azionario. Puoi quindi stabilire la tua identità di investitore in base alla tua specifica tolleranza al rischio.

Il tuo arco temporale di investimento ti aiuterà a determinare la tua tolleranza al rischio. Se sei un pensionato o in età pre-pensionamento, potresti voler conservare i tuoi risparmi e generare reddito dopo il pensionamento.Ad esempio, i pensionati possono investire in azioni a bassa volatilità o acquistare scala delle obbligazioniTuttavia, i millennial possono investire in una crescita a lungo termine perché hanno molti anni per compensare eventuali perdite causate dal mercato ribassista.

Investire in borsa a intervalli di tempo prestabiliti (ad esempio, ogni stipendio) aiuta a sfruttare quello che viene chiamato Costo medio in dollariIn poche parole, il metodo di calcolo della media del costo in dollari consiste nel calcolare la media del costo di un particolare investimento acquistando azioni durante i periodi di mercato alti e bassi, piuttosto che cercare di cogliere i tempi di mercato.

2. Prepara e limita le tue perdite

Se vuoi investire con la mente lucida, devi padroneggiare il modo in cui funziona il mercato azionario. Ciò ti consente di analizzare ribassi imprevisti e decidere se vendere o acquistare di più.

In definitiva, dovresti prepararti al peggio e sviluppare una strategia affidabile per coprire le tue perdite. Se il mercato crolla, investire solo in azioni potrebbe farti perdere molti soldi. Al fine di coprire le perdite, gli investitori effettuano strategicamente altri investimenti per diversificare e ridurre i rischi.

Naturalmente, riducendo il rischio, dovrai affrontare Compromesso rischio-beneficio, La riduzione del rischio riduce anche il potenziale profitto.Diversi modi per coprire il rischio sono diversificare il portafoglio di investimenti e la ricerca Investimenti alternativi Come gli immobili. L’allocazione di una certa percentuale dei portafogli di investimento tra azioni, obbligazioni, liquidità e attività alternative è il fulcro della diversificazione. La situazione di ogni investitore è diversa e il modo in cui allochi il tuo portafoglio di investimenti dipende dalla tua tolleranza al rischio, dai tempi, dagli obiettivi, ecc. Asset allocation ben eseguita La strategia ti consentirà di evitare le potenziali insidie ​​di mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Linea di fondo

Sapere cosa fare quando le azioni scendono è fondamentale, perché i crolli del mercato possono essere devastanti dal punto di vista mentale e finanziario, soprattutto per gli investitori inesperti. La vendita di panico quando il mercato azionario è in calo danneggerà il tuo portafoglio, non lo aiuterà.Ci sono molte ragioni che sono più adatte per gli investitori Non vendere al mercato ribassista E soggiorno a lungo termine.

Questo è il motivo per cui è importante comprendere la tua tolleranza al rischio, il tuo arco di tempo e come opera il mercato durante le flessioni. Prova a utilizzare un simulatore di azioni per determinare la tua tolleranza al rischio e diversificare per garantire la protezione contro le perdite. La pazienza, non il panico, è ciò che serve per diventare un investitore di successo.

Questo articolo non intende fornire consigli sugli investimenti. Investire in qualsiasi titolo comporta vari gradi di rischio, che possono comportare la perdita parziale o totale del capitale. I lettori dovrebbero chiedere consiglio a professionisti finanziari qualificati per sviluppare strategie di investimento che si adattino alle tue esigenze specifiche e alla tua situazione finanziaria.