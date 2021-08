Il mercato azionario giapponese ha chiuso in ribasso; l’indice Nikkei 225 è sceso dello 0,50% da Investing.com

Il greggio con consegna a settembre è aumentato dello 0,07%, o $ 0,05, a $ 71,31 al barile. In termini di scambio di altre materie prime, il prezzo dei futures sul petrolio greggio Brent per la consegna di ottobre è stato piatto allo 0,00% o $ 0,00 a $ 72,89 al barile, mentre il contratto futures sull’oro di dicembre è sceso dello 0,54% o $ 9,75 a $ 1812,45 per oncia troy.

Il prezzo delle azioni di Mitsui & Co. (T:) è salito a un massimo di 5 anni; è aumentato del 6,59% o 169,0 a 2735,0. Il prezzo delle azioni di Mitsui OSK Lines, Ltd. (T:) è salito a un massimo di 5 anni; è aumentato del 4,64% o da 290,0 a 6540,0.

Alla Borsa di Tokyo, il numero di titoli in calo ha superato il numero di titoli in aumento da 2382 a 1115 e 232 è rimasto invariato.

La peggiore prestazione in questa sessione è stata Chiyoda Corporation (T:), il titolo è sceso dell’8,70% o 34,0 punti per chiudere a 357,0. Prince Holdings (T:) è sceso del 5,05% o 33,0 punti per chiudere a 621,0 e NH Foods Ltd (T:) è sceso del 3,88% o 175,0 punti per chiudere a 4335,0.

Il miglior interprete dell’incontro è Mitsui & Co., Ltd. (T:), il titolo è salito del 6,59% o 169,0 punti per chiudere a 2735,0. allo stesso tempo, Mitsui OSK Lines, Ltd. (T:) è aumentato del 4,64% o 290,0 punti per chiudere a 6540,0 e Marubeni Corporation (T:) è aumentato del 4,24% o 40,5 punti a 994,9 negli ultimi scambi.

