Il mercato azionario indiano ha chiuso in rialzo; Nifty 50 è salito dello 0,21% da Investing.com

Investing.com-Il mercato azionario indiano ha chiuso in rialzo lunedì, con guadagni al centro e in altri settori che hanno portato l’indice azionario al rialzo.

Alla chiusura del NSE, l’indice è salito dello 0,21%, stabilendo un record, mentre l’indice è salito dello 0,26%.

Il miglior interprete dell’incontro è Tata Steel Ltd (NS:) è salita del 3,95% o 57,75 punti per chiudere a 1519,40. allo stesso tempo, Bajaj Financial Ltd (NS:) è salita del 3,58% o 220,60 punti per chiudere a 6377,15 e Mahindra e Mahindra Ltd. (NS:) è aumentato del 2,65% o 20,65 punti a 799,30 nel late trading.

La peggiore prestazione in questa sessione è stata Maruti Suzuki India Ltd. (NS:) è sceso del 2,50% o 175,35 punti per chiudere a 6268,85. Shi Rui Cemento Ltd. (NS:) è sceso del 2,26% o 600,40 punti per chiudere a 26000,00 e Bajaji Auto Ltd (NS:) è sceso del 2,02% o 77,30 punti a 3.748,45.

Le società più performanti nel BSE Sensex 30 sono state Tata Steel Ltd (BO:) che è aumentata del 3,96% a 1519,15, Bajaj Finance Ltd (BO:) che è aumentata del 3,64% a 6376,35 e Mahindra & Mahindra Ltd. (BO:) che è aumentata di 2,64 % per chiudere A 799.30.

La peggiore performance è stata Maruti Suzuki India Ltd. (BO:), che è scesa del 2,43% a 6828,80 negli ultimi scambi, Bajaj Auto Ltd (BO:) è scesa del 2,05% per chiudere a 3748,35 e Power Grid Corporation of India Ltd (BO:) chiuso.In quel momento, è sceso del 2,00% a 180,95.

Alla Borsa Nazionale dell’India, il numero di titoli in calo ha superato il numero di titoli in aumento è stato compreso tra 1220 e 493, 52 sono rimasti invariati; alla Borsa di Bombay, 2058 sono scesi e 1080 sono aumentati, mentre 119 hanno chiuso invariato.

Il prezzo delle azioni di Tata Steel Ltd (NS:) è salito a un livello record; è aumentato del 3,95% o dal 57,75 al 1519,40. Il prezzo delle azioni di Tata Steel Co., Ltd. (BO:) è salito a un livello record; è aumentato del 3,96% o del 57,85 a 1519,15.

Misura la volatilità implicita delle opzioni Nifty 50 che sono aumentate del 3,60% a 13,4575.

I futures sull’oro con consegna a dicembre sono scesi dello 0,05%, o $ 0,95, a $ 1,77,25 per oncia troy. In termini di scambio di altre materie prime, il petrolio greggio con consegna a ottobre è sceso dell’1,33%, o 0,91 USD, a 67,30 USD al barile, mentre il contratto del greggio Brent di ottobre è sceso dell’1,19%, o 0,84 USD, a 69,75 USD al barile.

Il dollaro USA/rupia indiana è sceso dello 0,10% a 74,165, mentre l’euro/rupia indiana è sceso dello 0,20% a 87,3885.

I futures sull’indice del dollaro sono saliti dello 0,06% a 92,567.