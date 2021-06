Il mercato azionario non è mai stato così calmo da anni – shareandstocks.com

Dal 1995, il legame tra titoli growth e titoli “value” a buon mercato è stato il più debole (misurato dalla correlazione); gli investitori li hanno usati come agenti per scommettere o opporsi alla ripresa economica.

Allo stesso tempo, durante la bolla di Internet nel 2000, i titoli grandi e quelli piccoli si sono mossi indipendentemente l’uno dall’altro per l’ultima volta, il che non è mai stato un segnale rassicurante.

Penso che questo sia un altro aspetto di TINA: non ci sono sostituti delle azioni.Utilizzare buoni del tesoro, obbligazioni societarie e liquidità Fornire un rendimento scarso o nullo, Le azioni offrono la migliore speranza di guadagni. Gli investitori che un tempo trasferivano fondi da azioni a obbligazioni o viceversa, ora si stanno semplicemente spostando da un titolo all’altro, quindi il calo di un titolo è compensato dai guadagni dell’altro titolo.

Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che continuerà in questo modo. Porta abbastanza paura che, non importa quanto sia basso il rendimento in contanti, gli investitori si accalcano, proprio come hanno fatto a marzo dello scorso anno. Tuttavia, anche se il momento sembra buono, è difficile giustificare l’acquisto di obbligazioni a lungo termine con rendimenti molto inferiori all’inflazione. E il tempo sembra davvero buono.

I titoli popolari tra i commercianti al dettaglio, come GameStop, sono recentemente diventati uno dei titoli più scambiati. foto: Carlo Allegri/Reuters

Coloro che sono cauti generalmente credono che il mercato azionario continuerà a salire solo perché i fondi a basso costo e le misure di stimolo del governo hanno gonfiato un’enorme bolla. Le azioni non sono mai state così care dal 2000, e una mentalità da bolla è evidente nel frenetico over-trading delle azioni della moda.Un gruppo di piccole azioni popolari tra gli investitori al dettaglio Appare spesso in alto Nella lista dei più scambiati quest’anno, soprattutto

Arresto del gioco

con

Intrattenimento AMC

E Virgin Galactic e

more.

È innegabile che le azioni siano molto più costose del solito. Ma quando una bolla si espande, di solito comporta molte fluttuazioni, piuttosto che calma superficiale e turbolenza interna, perché ogni piccola goccia sarà amplificata da altri, preoccupandosi che la bolla stia per scoppiare. Nel 1999, l’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di oltre il 5% in almeno 9 occasioni, da un massimo intraday di luglio a un minimo di ottobre del 13%. Questa volta la minaccia più ovvia per il mercato azionario è la Fed, non la sopravvalutazione del mercato. Se la Fed aumenta i tassi di interesse e la liquidità e le obbligazioni sembrano improvvisamente più attraenti, le ragioni di TINA per l’acquisto di azioni estremamente costose saranno indebolite. “Il mercato è molto volatile, ma il mercato non è molto volatile”, ha detto Robert Buckland Chief Global Equity Strategist di Citigroup. “Se ci sono altre opzioni oltre ad avere un indice che potrebbe cambiare.” Condividi la tua opinione Cosa ne pensi dell’attuale stato di calma del mercato azionario? Il panico della Fed questo mese mostra quanto siano sensibili i prezzi delle azioni quando si scopre che esiste una sorta di azione alternativa.Riserva federale Alza i tassi di interesse al punto più basso Offrendo un tasso di interesse dello 0,05% invece dello 0% per il suo accordo di riacquisto inverso per assorbire contanti, un deposito garantito durante la notte, ha immediatamente assorbito $ 235 miliardi di fondi aggiuntivi. Parlando di rialzi dei tassi entro due anni invece dei tre previsti in precedenza, aumenta la pressione sul mercato azionario: lo Standard & Poor’s Index è sceso di oltre il 2% in tre giorni per poi riprendere il trend rialzista. Se questa fosse una risposta alla quasi inerzia della Fed, immagina quanto sarebbe spaventato il mercato se la Fed avviasse un normale ciclo di rialzo dei tassi e rendesse di nuovo attraente la liquidità. Non credo che questo accadrà presto, ma la minaccia numero uno che potrebbe portare in superficie le turbolenze profonde del mercato è la Fed. Scrivi a James Mackintosh james.mackintosh@wsj.com

Copyright © 2020 Dow Jones & Company. tutti i diritti riservati. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8