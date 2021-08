Il mercato azionario oscilla dopo che l’indice Nasdaq è salito a 15.000 punti

Share it

Il mercato azionario sembra aver perso lo slancio per spingere il mercato azionario al rialzo in un ampio rally questa settimana.

Dopo che l’indice è salito di 30 punti martedì per chiudere a 35.366 punti, il prezzo delle azioni è aumentato di circa 10 punti.L’apertura è stata mite ma positiva.futures

Data la ripresa del Covid-19 e la recente impennata dell’inflazione, gli investitori continuano a prestare attenzione a come la banca centrale risponderà alla sfida delle deboli prospettive di crescita globale.

L’evento economico principale di questa settimana arriverà venerdì, quando il presidente della Fed Jerome Powell parlerà al Jackson Hole Economic Symposium. Gli investitori presteranno molta attenzione al discorso di Powell per capire quando la banca centrale ha iniziato a rallentare gli acquisti di asset durante la pandemia, il che ha aumentato la liquidità del mercato.

“Il rimbalzo del mercato azionario di questa settimana dipende in gran parte dal tono del presidente della Fed di Dallas Robert Kaplan la scorsa settimana. Ha lasciato intendere che se i dati economici dovessero deteriorarsi, potrebbe aggiustare e ridurre le posizioni. Questo non è irragionevole”, ha detto Michael Hewson. , Analista presso il broker CMC Markets.

Martedì sono arrivate altre buone notizie perché i Democratici alla Camera Approvata una risoluzione di budget da 3,5 trilioni di dollari E ha avanzato una fattura infrastrutturale bipartisan da 1 trilione di dollari.

“Sebbene questo processo sia un processo lungo, i dati di ieri mostrano che il piano di stimolo fiscale è ancora sulla strada giusta per l’economia statunitense per il momento, e dovremmo capire meglio quanto sarà grande il pacchetto finale tra poche settimane”, ha detto Henry Ai, analista di Deutsche Bank.Lun ha detto.

Il meme stock è tornato sotto i riflettori

Arresto del gioco

Martedì è aumentato di oltre il 27%, mentre

centro di controllo

Il prezzo delle azioni è aumentato del 20%. Prima dell’apertura del mercato statunitense, i prezzi delle azioni di entrambe le società sono aumentati dall’1% al 3%

Altri fattori chiave per gli Stati Uniti mercoledì includono

Articoli sportivi di Dick,

Dopo che la società ha rotto i suoi guadagni e le aspettative di fatturato per il trimestre più recente, il prezzo delle sue azioni è aumentato del 12%. Nordstrom Sebbene il rivenditore abbia riportato guadagni superiori alle attese, il prezzo delle azioni è sceso dell’11%

Polpo

(OKTA) Il prezzo delle azioni è aumentato del 4,2% dopo che Raymond James è passato da una performance superiore a un acquisto forte.

Oltre la carne

(BYND) Il titolo è sceso dell’1,5% dopo che Argus è stato declassato da buy a hold.

Allo stesso tempo, i mercati esteri sono misti. Date le crescenti preoccupazioni per il Covid-19, gli investitori asiatici sembrano essere riluttanti a correre rischi e i dati suggeriscono che la crescita economica della Germania sta rallentando.

In Asia, Tokyo Nikkei 225 È sceso dello 0,03%, mentre Hong Kong Indice Hang Seng Giù 0,13% Indice composito di Shanghai Aumento dello 0,74%.

Allen ha sottolineato che “poiché i mercati asiatici sono caduti per la maggior parte del tempo, la propensione al rischio si è indebolita” e ha sottolineato che il Giappone estenderà lo stato di emergenza a causa del Covid-19 ad altre 8 delle sue 47 prefetture, portando il numero totale di restrizioni a settembre da metà a 21.

Una specie di

Banca del Giappone

Anche i politici hanno avvertito La carenza globale di semiconduttori potrebbe durare fino al resto del 2021 Se le fabbriche del sud-est asiatico continuano a chiudere a causa dell’epidemia di Covid-19.

In Europa, Londra

FTSE 100,

Paneuropeo

Stoke 600,

E francese

CAC 40

Sono leggermente più alti, mentre quelli di Francoforte

Dax

Scivolando nel rosso.

Il leggero calo in Germania è dovuto all’indice di clima economico Ifo della più grande economia europea Declino per il secondo mese consecutivo In agosto. “Gli indicatori anticipatori della Germania si sono uniti agli indicatori anticipatori rilasciati di recente, indicando che l’economia tedesca ha perso slancio”, ha affermato Carsten Brzeski, analista di ING Bank.

I prezzi del greggio hanno consolidato i guadagni degli ultimi due giorni – quando il Bloomberg Commodity Spot Index ha avuto la sua migliore performance di due giorni in più di un anno – il greggio di riferimento internazionale Brent si è stabilizzato sopra i 70,50 dollari USA al barile.

Scrivere a editors@barrons.com