Il mercato azionario statunitense aprirà il Labor Day?

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Per gli investitori di Wall Street, questo è l’ultimo applauso dell’estate informale.

Il mercato finanziario statunitense sarà chiuso lunedì 6 settembre, il Labor Day, che segna un fine settimana di tre giorni negli Stati Uniti, dopo che il mercato azionario ha registrato il suo rialzo più spettacolare. Nonostante le preoccupazioni per la diffusione della variante delta del coronavirus e il disagio per il calendario della politica monetaria espansiva finale della Fed all’inizio della pandemia lo scorso anno, c’è stato un rimbalzo.

Lunedì l’American Stock Exchange, compreso l’Intercontinental Exchange.

Ghiaccio,

+0.33%

Possiede la Borsa di New York e il NASDAQ.

Xindak,

+0.33%,

Sarà chiuso, quindi non cercare alcuna azione in singoli titoli o indici, incluso il Dow Jones Industrial Average

giù,

-0,19%,

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

-0,05%

O indice composito Nasdaq

Confrontare,

+0,15%.

L’indice S&P 500 ha stabilito 54 massimi di chiusura record nel 2021 e sta cercando un 55° venerdì, mentre l’indice Nasdaq Composite Aspettati di prenotare la 35a volta Anni nella storia. Il Dow è di meno di un punto percentuale in più rispetto al record stabilito lo scorso 16 agosto venerdì pomeriggio.

Sifma, un’organizzazione commerciale per il settore dei titoli a reddito fisso, raccomanda anche di chiudere il mercato obbligazionario il Labor Day, compreso il trading di buoni del Tesoro USA a 10 anni

TMUBMUSD10Y,

1,325%,

Questo è La resa è di circa 1,33% In precedenza, il rapporto sull’occupazione statunitense di agosto era più debole del previsto.

però Rapporto sull’occupazione del Dipartimento del Lavoro, Questo indica 235.000 posti di lavoro creati ad agostoÈ molto al di sotto delle aspettative di oltre 700.000 persone, non riuscendo a indebolire le aspettative degli investitori del debito sovrano per il recente annuncio della Federal Reserve di ridurre i 120 miliardi di dollari in buoni del Tesoro statunitensi e titoli garantiti da ipoteca acquistati ogni mese.

Fai trading sulla maggior parte dei futures sulle materie prime, incluso il petrolio greggio Nymex

CL.1,

-1,03%

E Comex Gold

GC00,

+1,13%,

Anche la borsa statunitense sospenderà le negoziazioni lunedì.

Per gli investitori ordinari, qual è il significato delle vacanze oltre alle vacanze e ai barbecue negli Stati Uniti?

forse no.

Tuttavia, secondo i dati di mercato Dow Jones, il periodo dal Memorial Day di maggio al Labor Day di settembre negli ultimi anni si è rivelato un periodo rialzista per gli investitori. Ad esempio, il Dow Jones Industrial Average è aumentato di circa il 2% durante questo periodo, con un guadagno medio dell’1,3%, stabilendo un record di vincita del 65%. L’indice Dow Jones ha attualmente una serie di vittorie negli ultimi sei Memorial Day/Labor Day, che è la serie più lunga dal 1989. L’anno scorso, il mercato è aumentato di quasi il 15% durante questo periodo.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha una serie di vittorie simile, che è aumentata di quasi l’8% finora durante il Memorial Day e il Labor Day. Negli ultimi anni è cresciuto di oltre il 70% in questo periodo, con un aumento medio dell’1,7%. Nello stesso periodo del 2020, l’indice di mercato ampio è aumentato del 16%.

Tuttavia, se c’è una vera tendenza nel trading del Labor Day, allora MarketWatch potrebbe essere questa tendenza Segnalato da Steve GoldsteinPer citare Tavis McCourt, uno stratega di Raymond James, ha affermato che negli ultimi due anni il mercato azionario ha avuto un valore relativamente elevato e un orientamento ciclico dopo le vacanze, e il mercato è sostanzialmente crollato dopo la fine dell’estate del 2018 .

È impossibile sapere se questo rally del mercato azionario scomparirà allo stesso modo, ma Wall Street ritiene sempre più che le valutazioni siano troppo alte e gli indici azionari scenderanno dalle loro attuali altezze di almeno il 5% o meglio.

Il mercato riprenderà la normale attività martedì, ovviamente, la Borsa Europea incluso l’indice FTSE 100 di Londra

UKX,

-0,36%

Indice e l’indice paneuropeo Stoxx Europe 600

SXXP,

-0,56%

Si aprirà lunedì e l’indice Nikkei 225 nei mercati asiatici

Una generazione,

+2,05%,

Hang Seng

Indice Hang Seng,

-0,72%

E l’indice composito di Shanghai

Shanghai CommScope,

-0,43%.