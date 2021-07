Il mercato non ha ancora iniziato a riflettere il rischio di disaccoppiamento della Cina

L’autore è assistente di ricerca presso il China Center dell’Università di Oxford e autore di “Red Flag: Why Xi Jinping’s China is in Danger”

La dicotomia del disaccoppiamento sino-statunitense attraversa i mercati dei capitali globali e ha lanciato un chiaro avvertimento agli investitori.

Dopo che la Cina ha avviato un’indagine sulla sicurezza, le azioni del gruppo statunitense Didi recentemente quotate in borsa negli Stati Uniti sono diminuite drasticamente, illustrando i rischi.

Pechino ora vuole restringere, se non per il divieto definitivo, le aziende cinesi avranno bisogno di entrare sempre di più nel mercato dei capitali degli Stati Uniti. Invia Rispettare i normali requisiti normativi e informativi. Se la Cina si rifiuta, anche Washington sarà ostile alla quotazione cinese. Questo è solo l’ultimo esempio di ciò che Washington chiama disaccoppiamento finanziario o di ciò che Pechino chiama un processo di autosufficienza.

Tuttavia, sembra indifferente alla politica, alle società di Wall Street, alle società non finanziarie e agli investitori Continua a percorrere la strada Alla Porta Rossa della Cina, sono stato accolto da Pechino.

Nella prima metà del 2021, gli investimenti diretti in entrata e gli afflussi di capitale in titoli insieme hanno rappresentato quasi il 3% del PIL, quasi quanto l’avanzo commerciale. Molte importanti società finanziarie statunitensi e alcune dell’UE hanno investito fondi nelle loro joint venture di asset management e investment banking in Cina o hanno ottenuto l’approvazione da partenariati di maggioranza.Detenere obbligazioni e azioni cinesi aumentare rapidamente.

Perché c’è un aumento? I fattori una tantum includono argomenti familiari come la ripresa economica, le differenze nei rendimenti delle obbligazioni sino-americane e le variazioni dei tassi di cambio.

Gli investitori ritengono inoltre che la Cina possa fornire ciò che desiderano: un mercato in crescita e un gran numero di attività in gran parte non correlate. Per le banche estere, la Cina può essere una fonte redditizia di entrate da commissioni. Quest’anno, la Cina è sempre stata un punto debole.

Tuttavia, come sottolinea l’esperienza di Didi, gli investitori dovrebbero rimanere vigili. Innanzitutto, sono direttamente colpiti da molte piattaforme quasi finanziarie, tecnologiche e ad alta intensità di dati che il governo ha inondato con i loro fondi. Il movimento è nato dalle preoccupazioni della Cina per l’instabilità finanziaria e dalla sua determinazione a frenare le aziende private e gli imprenditori ambiziosi.

Tuttavia, quando il capitale viene addomesticato dalla supervisione del partito, ciò significa anche che queste società innovative che sono state private del potenziale di crescita o sono considerate banche a fini regolamentari non dovrebbero ricevere valutazioni tecnologiche simili.

In secondo luogo, gli investitori sono nel mirino in cui asset e valutazioni diventano il bersaglio di iniziative politiche casuali. A molte aziende americane è ora vietato o vietato fare affari con entità cinesi.Gli investitori sono Notifica Vendita di azioni in decine di società cinesi legate alla repressione nello Xinjiang e Hong Kong e all’Esercito Popolare di Liberazione.

La repressione, le violazioni dei diritti umani e il sospetto uso del lavoro forzato hanno sollevato preoccupazioni sulla parte “S” degli standard di investimento ambientali, sociali e di governance, in particolare tra il settore della vendita al dettaglio e gli attivisti degli azionisti.

Gli investitori sono interessati dalla nuova legislazione, che autorizza la Securities and Exchange Commission statunitense a richiedere la divulgazione delle informazioni sugli azionisti, il collegamento del consiglio di amministrazione con il Partito comunista cinese e il rilascio dei documenti di revisione alle società di revisione e supervisione autorizzate dagli Stati Uniti Stati.

In caso contrario, le autorità di regolamentazione cinesi vietano alle loro società di effettuare tali divulgazioni in conformità con le normative nazionali sulla segretezza, il che comporterà la cancellazione dalla quotazione dopo i due anni proposti, il che potrebbe comportare una liquidità insufficiente e un rischio di perdita.

Anche la Cina ha gli strumenti per affrontarlo.esso ha Passare la legislazione Quest’anno ha aiutato le sue aziende a rimuovere l’impatto dei controlli sulle esportazioni statunitensi e delle sanzioni che si applicano al di fuori della Cina e ha recentemente approvato l’Anti-Foreign Sanctions Act, che fornisce protezione legale alle aziende cinesi per presentare ricorso contro le sanzioni, altrimenti dovranno affrontare sanzioni.

Questo graduale accumulo di regole e regolamenti di disaccoppiamento tra le due parti attirerà più aziende e investitori in uno spazio imbarazzante in cui diventerà più evidente la contraddizione tra politica e ristretti interessi finanziari. Non c’è niente da dire che questo confronto non possa durare a lungo.

Poiché gli investitori e le aziende affrontano più conflitti di interesse e decisioni su quali regole seguire e quali regole vengono sfidate, è probabile che la politica vinca. Le valutazioni non hanno nemmeno iniziato a riflettere questo.