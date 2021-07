Il mercato presta molta attenzione agli indizi politici della riunione del Politburo in Cina

Reuters

Secondo i funzionari statali e federali coinvolti nella questione, l’amministrazione Biden sta valutando come garantire la compensazione di eventuali perdite subite dall’industria della pesca commerciale statunitense a causa dell’espansione del programma di energia eolica offshore nell’Atlantico. Le discussioni tra funzionari statali e federali, con i partecipanti che affermano che è in una fase molto precoce, mirano ad affrontare la più grande minaccia del presidente Joe Biden allo sviluppo dell’energia eolica offshore, che è al centro della sua agenda per l’energia pulita per affrontare il cambiamento climatico . Le flotte pescherecce commerciali si oppongono fortemente ai progetti di energia eolica offshore, contrassegnandoli come una grave minaccia per la cattura di popolazioni chiave tra cui capesante, vongole, calamari e aragoste perché interferiscono con la navigazione e alterano gli ecosistemi.

leggi di più